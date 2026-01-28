我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折

特派員黃惠玲、編譯陳韻涵王若馨／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州37歲男子普雷蒂。他於24日遭邊境巡邏隊員警槍擊致死。(路透)
明尼蘇達州37歲男子普雷蒂。他於24日遭邊境巡邏隊員警槍擊致死。(路透)

有線電視新聞網(CNN)27日報導，普雷蒂(Alex Pretti)在遭邊境巡邏隊員警槍擊致死前一周，曾與執法人員發生激烈衝突並導致肋骨骨折。

普雷蒂一名友人表示，大約在一周前，普雷蒂稱自己目睹海關及移民執法局(ICE)探員追逐幾名像是一家人的人，於是將車停在路邊，下車並大聲喊叫、吹哨以引起注意。

消息人士指出，普雷蒂表示在當時的衝突中，有五名執法人員將他壓制在地，其中一名探員以身體壓住他的背部，導致他的肋骨骨折，之後普雷蒂在現場被釋放。這名消息人士說：「那一天，他以為自己會死。」

CNN指出，本月稍早發給派駐該市探員的一份備忘錄中，要求探員「蒐集所有影像、車牌、身分證件，以及與旅館、煽動者、抗議者等有關的一般資訊，以便統一彙整成一份資料」。

消息人士表示，普雷蒂的名字已為聯邦探員所知，但目前尚不清楚他的資料是否已透過這份新的蒐集表單分享。

此外，明尼蘇達州聯邦法官施爾茲(Patrick J. Schiltz)日前罕見下令，要求移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)親自出庭作證，說明為何聯邦移民當局多次未遵守法院命令，未替被拘留的無證移民安排必要的保釋聽證，並警告ICE恐因此面臨藐視法庭的處分。不過，遭拘留的移民獲釋後，施爾茲已撤回要求里昂斯出庭的命令。

施爾茲26日發布書面命令，嚴厲批評川普政府在明州執行移民拘留行動的作法；他指出，ICE與政府一再向法院保證會遵守裁定，卻屢次違規，導致被拘留移民無法在法定期限內獲得保釋聽證。

施爾茲直言，法院已「極具耐心」，但政府在派遣數千名執法人員前往明州拘留移民時，卻未對隨之而來的大量人身保護令請願與相關訴訟做好任何準備。

施爾茲在命令中坦言，要求聯邦機構高層官員親自出庭確實「非比尋常」，但他強調，ICE違反法院命令的情況同樣前所未見，且較溫和的補救手段已嘗試卻未奏效，因此才考慮採取更嚴厲措施。他並明確表示，若當事移民在庭期前獲釋，將取消里昂斯出庭的要求。

這起案件發生之際，明尼蘇達州及明尼亞波利斯市、聖保羅市市長也向聯邦法院提出請求，要求暫停近期大規模移民執法行動；相關聽證已於26日舉行，承審法官表示，將優先裁定，但尚未公布時間表。

移民 ICE 明州

上一則

WSJ：ICE逮捕數增但前科者減 遣返論述失公信力

下一則

挨轟「無能」連累川普 諾姆陷政治風暴被要求下台

延伸閱讀

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動
ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去
義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤
「那天他以為自己會死」普雷蒂一周前曾與ICE衝突並骨折

「那天他以為自己會死」普雷蒂一周前曾與ICE衝突並骨折

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園