「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折

明尼蘇達州37歲男子普雷蒂。他於24日遭邊境巡邏隊員警槍擊致死。(路透)

有線電視新聞網(CNN)27日報導，普雷蒂(Alex Pretti)在遭邊境巡邏隊員警槍擊致死前一周，曾與執法人員發生激烈衝突並導致肋骨骨折。

普雷蒂一名友人表示，大約在一周前，普雷蒂稱自己目睹海關及移民 執法局(ICE )探員追逐幾名像是一家人的人，於是將車停在路邊，下車並大聲喊叫、吹哨以引起注意。

消息人士指出，普雷蒂表示在當時的衝突中，有五名執法人員將他壓制在地，其中一名探員以身體壓住他的背部，導致他的肋骨骨折，之後普雷蒂在現場被釋放。這名消息人士說：「那一天，他以為自己會死。」

CNN指出，本月稍早發給派駐該市探員的一份備忘錄中，要求探員「蒐集所有影像、車牌、身分證件，以及與旅館、煽動者、抗議者等有關的一般資訊，以便統一彙整成一份資料」。

消息人士表示，普雷蒂的名字已為聯邦探員所知，但目前尚不清楚他的資料是否已透過這份新的蒐集表單分享。

此外，明尼蘇達州聯邦法官施爾茲(Patrick J. Schiltz)日前罕見下令，要求移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)親自出庭作證，說明為何聯邦移民當局多次未遵守法院命令，未替被拘留的無證移民安排必要的保釋聽證，並警告ICE恐因此面臨藐視法庭的處分。不過，遭拘留的移民獲釋後，施爾茲已撤回要求里昂斯出庭的命令。

施爾茲26日發布書面命令，嚴厲批評川普政府在明州 執行移民拘留行動的作法；他指出，ICE與政府一再向法院保證會遵守裁定，卻屢次違規，導致被拘留移民無法在法定期限內獲得保釋聽證。

施爾茲直言，法院已「極具耐心」，但政府在派遣數千名執法人員前往明州拘留移民時，卻未對隨之而來的大量人身保護令請願與相關訴訟做好任何準備。

施爾茲在命令中坦言，要求聯邦機構高層官員親自出庭確實「非比尋常」，但他強調，ICE違反法院命令的情況同樣前所未見，且較溫和的補救手段已嘗試卻未奏效，因此才考慮採取更嚴厲措施。他並明確表示，若當事移民在庭期前獲釋，將取消里昂斯出庭的要求。

這起案件發生之際，明尼蘇達州及明尼亞波利斯市、聖保羅市市長也向聯邦法院提出請求，要求暫停近期大規模移民執法行動；相關聽證已於26日舉行，承審法官表示，將優先裁定，但尚未公布時間表。