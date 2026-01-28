明州槍擊案發酵 國安部長被點名下台 川普挺諾姆

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
民主黨人要求開除國安部長諾姆（左），為明州槍殺案負責，但川普總統（右）仍力挺諾姆。（路透）
民主黨人要求開除國安部長諾姆（左），為明州槍殺案負責，但川普總統（右）仍力挺諾姆。（路透）

明尼亞波利斯37歲美國公民、加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)24日被聯邦幹員開槍打死之後，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)第一時間為普雷蒂扣上「本土恐怖主義」帽子，但說詞跟民眾拍攝直擊影片畫面有所出入，眾院民主黨呼籲川普總統開除諾姆，否則將展開彈劾程序。川普27日在白宮被媒體詢問諾姆是否將下台時答道：「不會。」川普表示，諾姆「工作表現很棒，邊境完全鞏固」，不會要她辭職，但要看到「非常公正、誠實的調查。」

眾院民主黨團喊彈劾 白宮管控傷害

普雷蒂案發生兩天之後，批評諾姆的輿論風暴越演越烈，白宮努力管控傷害。紐約時報報導，川普與諾姆26日見面討論兩小時。CNBC新聞頻道報導，民主黨眾院黨團領袖27日說，如果川普不炒諾姆魷魚，就要針對諾姆啟動彈劾程序。

川普27日準備前往愛阿華州之前，在白宮接受媒體訪問時說：「我們正對普雷蒂案展開大規模調查。」他說：「我會監督調查進度。我要的是非常公正、誠實的調查。我會親自查看。」

陪同川普前往愛州的隨行人員，包括案件發生後便說普雷蒂是「準刺客」(would-be assassin)、「本土恐怖份子」的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。川普27日對媒體說，不同意米勒對普雷蒂的形容用詞。

白宮從26日開始就跟「本土恐怖主義」等說詞切割，強調必須等候調查結果出爐。川普私下向顧問明確表示，他不希望為開槍探員的行為辯護，也不想抨擊普雷蒂。資深助手也被要求不要公開批評普雷蒂。

不過，川普對於普雷蒂帶槍參加抗議活動還與聯邦幹員起衝突表示無法認同。川普說：「不能帶槍。不能帶著槍走來走去。不能這麼做。這是非常不幸的事件。」

2探員開槍 CBP交國會文件說明

明尼亞波利斯警方日前表示，普雷蒂擁有攜槍執照，當天參加抗議活動是合法攜槍。直擊影片畫面顯示，普雷蒂並未對聯邦人員揮舞槍枝。海關與邊界保護局（CBP）官員在27日交給國會的通知文件說，有兩名探員對普雷蒂開槍，並稱他拒捕引發扭打。在搏鬥過程中，一名邊境巡邏隊探員多次高喊：「他有槍！」接著一名邊境巡邏隊探員與一名CBP探員各自開槍，使用的是Glock手槍。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、眾院民主黨黨鞭黨鞭克拉克(Katherine Clark)、眾院民主黨團主席阿吉拉爾(Pete Aguilar)發表聲明說：「國土安全部必須立即停止對美國人民施加暴力。」聲明寫道，諾姆若沒被開除，眾院就要啟動彈劾程序。

明尼亞波利斯移民掃蕩行動原由諾姆及邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)主導，但川普26日晚間改派「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)接手。霍曼27日與明州州長華茲會面，華茲重申了明州的優先事項：對涉及槍案的聯邦探員進行公正調查、迅速且大幅減少聯邦探員人數，以及結束針對明州的報復行動。

