明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明尼蘇達州連續兩起公民遭聯邦執法人員槍殺，民怨四起，川普 總統26日表示邊境 巡邏隊人員會撤離，並改由邊境沙皇霍曼(Tom Homan)進駐指揮，並直接向他報告。原本在明州 指揮部隊的博維諾(Gregory Bovino)免職降調，被視為對槍殺案負責。

退伍軍人醫院37歲加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)24日在明尼亞波利斯街頭抗議時遭聯邦探員擊斃之後，川普政府高層官員第一時間出面為探員開槍辯護，但陸續曝光的現場直擊影片卻顯示官員所言與事實似有出入，普雷蒂是拿手機靠近邊境巡邏隊人員，不是手槍。

高層官員發言遭到質疑，保守派人士與擁槍組織也發聲譴責，全國各地出現大規模抗議，企業界領袖紛紛呼籲聯邦政府降低衝突。白宮26日言詞趨於軟化，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說：「包括川普總統在內，白宮沒有人希望看到美國街頭有人受傷或喪命。」

白宮的「邊境沙皇」霍曼在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」節目中表示，政府接下來會將重點放在工作場所的移民查緝上。（歐新社）

邊境沙皇將直接向川普報告

川普26日早晨在「真實社群」(Truth Social)發文宣布，白宮「邊境沙皇」霍曼26日晚間就會前往明尼蘇達州，坐鎮掌理移民和海關執法局(ICE)在明州的地面行動。川普寫道，霍曼「很強硬但很公平」，「他將直接向我報告」。

李維特在記者會上發言，也點名7日在明尼亞波利斯街頭遭到ICE探員開槍擊斃的婦人芮妮‧古德(Renee Nicole Good)。李維特說，不希望看到普雷蒂、古德、英勇的聯邦執法人員以及淪為非法移民受害者的美國人受傷或受害。

李維特對普雷蒂、古德的喪生表示同情，與先前政府官員的發言形成強烈對比。白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)曾說普雷蒂是「本土恐怖份子」、「刺客」，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)則說普雷蒂意圖「屠殺執法人員」。

福新新聞網25日報導，某些參與移民執法行動的高層官員對國土安全部散布某些說詞與論述，「愈來愈感到不安與沮喪」。Axios新聞網站日前報導，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)與霍曼不對盤，工作關係緊張。

明州州長華茲表示26日與川普總統通了話，指川普同意減少在明州的派員。（美聯社）

博維諾被禁用社媒帳戶

川普26日稍晚在另一篇發文寫道，明州州長華茲(Tim Walz)來電表示願意與聯邦政府合作。川普明顯改變語氣，他寫道：「這是很棒的一通電話，其實我們看法似乎蠻契合的。」華茲發言人稍後指出，川普同意考慮減少在明州的聯邦探員人數，也同意考慮讓槍擊事件交付明州獨立調查。

美聯社報導，包括博維諾在內的邊境巡邏隊人員最快27日就會撤離明尼亞波利斯。CNN報導，國安部禁止成為明州移民執法代表人物的博維諾使用社媒帳戶，但未解除他的職務。明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)也證實與川普通話，要求結束大量移民探員入駐該市執法，川普同意對峙狀況不能繼續下去。