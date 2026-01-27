明州ICE槍擊／范斯稱探員可豁免起訴 各方有異見

副總統范斯22日在明州明尼阿波利斯市一場演講中，力挺移民局探員執法。(路透)

在明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)接連發生兩起移民 執法人員開槍致死事件之後，引發各界質問聯邦執法人員是否能因為使用致命武力而遭起訴。

一名移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員在1月初，開槍擊斃37歲美國公民古德(Renee Good)；聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)出面辯稱，這名執法人員只是在古德「試圖開車撞他」後開槍自衛。

幾周後，另一名聯邦移民探員槍殺了同樣也是美國公民的37歲普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)；國安部將古德和普雷蒂皆稱為「本土恐怖分子」，但兩起案件中的現場影片，卻都與政府的說法相矛盾。

包括副總統范斯(JD Vance)在內的一些共和黨人則認為，包括ICE探員在內等聯邦探員，在執法時使用武力事件中享有「絕對豁免權」，可免於被起訴；不過法律專家表示，這種說法並不正確。

「這些探員可在州級法院中面臨謀殺指控；在兩起案件中幾乎可以肯定的是，探員使用致命武力時並未處於任何生命危險之中，」佩斯大學(Pace University)法學院教授格薛曼 (Bennett Gershman)告訴「新聞周刊」(Newsweek)，「如果明州 政府能夠收集到足夠的證據來指控這些探員謀殺，那明州就能在面對聯邦政府的阻撓和掩蓋下，對他們提起訴訟。」

格薛曼解釋：「范斯的說法完全錯誤；事實上，被控犯罪或侵犯公民權利的探員，從來不享有絕對的豁免權；他們通常享有有限的豁免權，前提是他們的行為是合理的。」

根據明州法律和聯邦標準，執法人員使用致命武力的判斷標準，是根據一名「理性探員」認為有必要採取何種措施，來保護自身免受迫在眉睫的生命或嚴重傷害威脅。

格薛曼表示：「假設州政府提出指控，這些探員很可能會提出動議，要求將案件移送至聯邦法院審理。這種情況相當常見，也不令人意外。但一旦案件交由聯邦法官審理，法官首先需要裁定的初步問題是，探員射殺古德與普雷蒂的行為，是否屬於合理且正當的執行職務。」