紐時直擊：ICE執法 現場不見警察 像在敵境

參加示威的明州民眾高舉「川普玩偶」，罷工抗議川普的移民政策。(路透)

川普 政府移民 政策強力執法，明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯發生抗議居民遭探員槍殺引發大規模示威，事態不見降溫。紐約時報在現場貼身觀察報導則直言一個暗黑的未來正成為現實。

出身明尼蘇達州的霍曼斯(Charles Homans)是紐時政治線記者。他1月14日抵明尼阿波利斯(Minneapolis)並在當地與周邊待10天，採訪移民、社運人士與市府首長等，貼身觀察聯邦執法探員與城市居民間的衝突。

據中央社報導，霍曼斯表示，明市居民現所謂「聯邦執法部門」專指當地3000名移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE )人員。這些人從去年12月起進駐，名義上是配合詐欺相關調查(偵辦詐欺已逾越ICE職權範圍)，實際卻演變成一場看似無差別針對潛在違法移民的全面查緝。

與此同時，霍曼斯驚覺明尼阿波利斯許多進步派居民開始全心投入追蹤、標定ICE探員行動，「整座城市彷彿淪為巨大雙眼，每個積極市民手中的智慧手機就像是視神經，在公共場所掃描ICE行蹤」。

霍曼斯觀察到在當前高度緊繃氛圍下，記錄與對峙之間的界線變得模糊。ICE人員只要在某地停留超過幾分鐘，迎接他們的往往不只是一、兩名手持拍攝的旁觀者，而是成群鏡頭，且群眾圍觀「監督」幾乎必然轉化為抗議，讓對峙潛藏爆炸性。對這波執法部署伴隨暴力的震驚，很快就轉化為更強烈的憤怒。

詭譎移民執法成亂源

霍曼斯觀察到一名探員在結冰人行道上滑倒後逃離現場，還遺落一個滿彈彈匣，引來群眾嘲笑；還有一次是一輛沒有標誌的黑色休旅車在幾名徒步警員護送下艱難地試圖脫離人群，圍觀者大喊「他X滾出我的街道！」

霍曼斯直言一開始覺得就應對示威來看，現場氛圍很怪，似缺少某些慣常流程步驟，後來才意識到現場幾乎看不到警察，尤其ICE探員與群眾正面衝突的地方，警察卻完全不見蹤影，「這些聯執法探員看起來更像是一個排的部隊在敵對國首都行動，而不是美國城市常見的執法」。

後來霍斯曼又發現在某些社區，監控ICE的行為已近乎歇斯底里程度，進一步加劇戰爭迷霧式的混亂與偏執。明尼阿波利斯居民也學像芝加哥等地的做法，廣泛分發哨子，集體吹哨來提醒他人ICE行蹤。

美社會價值撕裂縮影

他說有天下午當把車停在一間他高中時常去的加油站停車場，突然就聽到身後傳來一陣尖銳的哨音，下車查看發現吹哨者正指著他，這是一周內他第三次被誤認為ICE探員，令霍曼斯感嘆偏執讓一些人的行為反而趨同於他們所討厭的ICE，並進一步堆疊出層層謠言與混亂。

霍曼斯認為，令人震驚且不寒而慄者不在於影片是被誰拍，而是國家公然、理直氣壯地使用暴力且對程序與規範毫不在意時，有人覺得令人髮指，卻也有很多人還覺得振奮人心。這反映的是當代美國社會深層撕裂：不是對事實的爭議，而是對同一事實的價值判斷完全相反。

霍斯曼批評，川普對美國民主最大傷害是認為國家與公民間的關係不是由理念或規則界定，而是由權力的展現，雖然川普在言辭與行動上表露無遺，但直到在明尼阿波利斯親睹後，才能理解這種破壞在現實中的樣貌。

他直言從親臨現場感覺，ICE探員既沒維持秩序能力，看起來也毫無興趣維繫法治，他們的存在本身就是混亂的源頭，因此他篤定像古德、普雷蒂遭執法探員槍殺的事還會繼續上演。