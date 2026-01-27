川普：全面審查明州槍擊事件、ICE「某個時間點」會撤走

我的頻道

編譯馬雯婷／綜合報導
川普總統20日在就職周年的白宮記者會上以圖片資料說明ICE探員在明州掃蕩行動，逮捕的前科無證移民的事例。(路透)

華爾街日報25日獨家報導，川普總統受訪時不願說明24日在明尼蘇達州致命槍擊事件中開槍的聯邦移民執法人員是否行為得當，並稱政府正在審查該事件。

川普25日接受華爾街日報約五分鐘的電話專訪時，兩度被問及開槍射殺普雷蒂(Alex Pretti)的探員，行事是否正確，但他都未正面回應。進一步追問時，總統表示，「我們正在查看、審查所有事情，之後會做出判定。」不過，政府官員稍早已公開為該名探員辯護。

川普總統也批評了普雷蒂，這名37歲男子於24日上午在明尼亞波利斯(Minneapolis)街頭抗議時，被聯邦探員擊斃，指他在抗議活動中攜帶槍枝。

「我不喜歡任何槍擊事件，我不喜歡。」川普補充說，「但我也不喜歡有人帶著一把非常強力、完全上膛的槍，還帶了兩個裝滿子彈的彈匣走進抗議現場。這同樣也不好看。」

川普也釋出訊號，表示未來可能會將移民執法官員撤離明尼亞波利斯地區。

川普說，「在某個時間點我們會離開。我們做得非常出色。」他未提供探員撤離的時間表。當被問及是否很快撤離時，他稱讚政府目前在明尼蘇達州的作為，並表示，「我們會留下一批不同的人，負責金融詐欺案件。」

川普指出，該州一起規模龐大的福利詐欺醜聞，是加強移民執法的理由之一。「這是任何人見過最大的詐欺案。」但川普又說，「我們其實認為，加州的規模會更大。」

川普聲稱，普雷蒂攜帶的是一把「非常危險的槍，一把危險且不可預測的槍」，並補充說，「那是一把人們還沒反應過來就會走火的槍。」國土安全部則表示，普雷蒂攜帶的是一把9毫米半自動手槍。

普雷蒂是一名加護病房男護士，24日上午在明尼亞波利斯街頭拍攝邊境巡邏人員時發生衝突遭到槍擊，當場身亡。

參加示威的明州民眾高舉「美國人要永遠趕走ICE」，罷工抗議川普的移民政策。(路透)

槍擊發生後數小時內，國土安全部指控普雷蒂在被要求解除武裝時「激烈反抗」，迫使執法人員開出「防衛性槍擊」。然而，旁觀者影片與該說法不符。影片顯示，一名聯邦執法人員將手槍從普雷蒂手中拉走，不到一秒後，另一名探員便連續開槍。

白宮表示，川普24日就槍擊事件接聽了數十通電話，與多位參議員及各級政府官員通話。

川普政府官員表示，未來幾周計畫加強塑造ICE的形象，強調探員在明尼亞波利斯以外地區所做的工作。盡管官員私下討論顯示，民意正逐漸對相關行動感到反感，但許多政府內部人士認為，若在明尼亞波利斯縮減行動，將等同於向左派低頭。

