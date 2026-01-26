執法射殺百姓引爆民怨 共和黨議員也問「培訓充分？」

明州短期內發生第二起聯邦執法人員射殺公民事件，引起明州民眾憤怒，示威要求ICE退出明州。（路透）

明尼阿波利斯24日再度傳出聯邦移民 執法官員射殺平民的憾事，群眾怒氣爆發，聚集在聯邦大樓外守夜並抗議；民主黨和部分共和黨 議員都開始呼籲進行更深入的調查。但如同數周前古德槍擊案(Renee Good)一樣，明州 執法單位又被排除在聯邦調查之外。

紐約時報報導，37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)被槍殺後，明尼阿波利斯和其他城市的抗議民眾走上街頭，數十名抗議者在惠普爾聯邦大樓(Whipple Federal Building)外守夜，該大樓設有負責移民執法的機構。民眾高喊口號，舉著「殺人犯」、「冷血殺手」的標語，要求追究古德和普雷蒂死亡的責任。當天稍早該大樓內舉行新聞發布會，但幾乎沒有回答任何關於槍擊事件的問題。此後一票川普政府官員繼續提出毫無根據的指控，包括國內恐怖主義、普雷蒂攜槍欲襲擊執法人員等。

25日，約1000人聚集在明尼阿波利斯市中心的政府廣場，抗議聯邦移民執法人員進駐該市，呼籲為古德和普雷蒂伸張正義。隨後人群沿著第三大道遊行，高喊「明州不再示好，明尼阿波利斯即將罷工」。同日明州州長華茲(Tim Walz)指責川普政府官員卑鄙抹黑普雷蒂。

愈來愈多共和黨議員表示關切並呼籲進行獨立調查，如阿拉斯加州參議員、中間派共和黨人穆考斯基(Lisa Murkowski)便說這起事件「應該讓政府受到嚴重質疑：內部的移民執法培訓是否充分，以及執法人員執行任務時接受的指示是否恰當。」