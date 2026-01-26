槍案連發 參院民主黨喊封殺國安部經費 恐致政府再停擺

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
明州短期內發生第二起聯邦執法人員射殺公民事件，引起明州民眾憤怒，示威要求ICE退出明州。（路透）
移民暨海關執法局(ICE)探員在明尼蘇達州接連發生執法槍殺平民事件，引發國會民主黨人不滿，參院黨團揚言封殺國土安全部(DHS)經費，恐導致聯邦政府再度停擺；共和黨人也紛紛跳出來呼籲深入調查，同時全國社區領袖與民主黨人強烈要求ICE盡速撤離明州

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導， 政府撥款法案預定下周提交參院表決，不料明州接連發生聯邦探員槍殺公民意外，成為該法案過關一大阻力，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)揚言：「民主黨人原本希望DHS撥款法案訂定部分合情合理改革措施，但共和黨人拒絕對抗川普總統，若DHS撥款被納入全面法案中，民主黨人不會提供足夠票數支持。」

還有去年11月投票支持重啟政府的八名民主黨聯邦參議員也紛紛表態反對DHS撥款，其中羅森(Jacky Rosen，內華達)更直言：「身為聯邦參議員的我有責任追究，因此在遏制濫權、保證問責與透明度的機制建立前，我投票反對DHS部門在內的政府撥款法案。」

報導指出，撥款法案必須在30日午夜前獲得參院60票支持，儘管共和黨擁有53席多數，不過保羅(Rand Paul，肯塔基)可能投反對票，因此需要七位民主黨人跨黨支持，而且共和黨人通過一次性撥款1700億元移民執法經費，用於ICE等機構，即使DHS撥款到期，川普政府仍可以合法動用該經費。

同時，共和黨人無法坐視不管，眾院國土安全委員會(Homeland Security Committee)主席加巴里諾(Andrew Garbarino)要求ICE等移民機構負責人出面作證，並強調「我的首要任務仍是保障國人安全」。

包括聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul，德州)、聯邦參議員蒂利斯(Thom Tillis，北卡)以及穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加)等共和黨人紛紛要求提供更多資訊，呼籲川普政府深入調查，聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)更公開要求聯邦移民官員撤出明州。

明州槍枝擁有者聯盟(Minnesota Gun Owners Caucus)發表聲明強調：「每一位愛好和平的明州居民都有權持有並攜帶武器，包括參加抗議活動、作為觀察員或行使憲法第一修正案賦予的權利。」

民主黨 共和黨 明州

