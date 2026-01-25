明城居民設安全屋 挺身護與父母失散移民兒童

明州一位厄瓜多的歸化公民在照顧五個月大的無證嬰兒。(美聯社)

逾2000名聯邦移民 探員持續在明尼亞波利斯-聖保羅雙城區四處搜捕移民，手段激進，甚至沒有搜索令就破門而入；當地普通居民震驚之際，開始組織志工團隊，全力協助移民家庭，確保移民兒童在父母被拘留情況下，仍獲妥善照顧。居民們悄悄為父母失散的移民兒童提供安全住所，緊急躲避執法人員追緝；情況彷彿21世紀版「安妮日記」。

美聯社採訪了一個十口之家，他們現年41歲的母親圖圖姆(Melida Rita Wampash Tuntuam)是厄瓜多原住民，她本是辦公室清潔工，除輕微交通違規外，沒有其他犯罪紀錄；但她1月初已因非法入境遭拘留，留下22歲的女兒、20歲的兒子、7名16歲以下的子女，其中一名是才五個月大的男嬰。

「當聯邦移民探員猛烈敲打我們家門時，我好怕自己會被帶走，也擔心兄弟姐妹會落入政府手中，」要求匿名的20歲兒子告訴美聯社，他們聯繫了教會朋友馬丁內斯(Feliza Martinez)，她組織裡的一群志工，悄悄將他們轉移到明尼亞波利斯南區一處安全住所。

馬丁內斯是基督教非營利組織「明尼蘇達州資源中心」(Source MN)志工，該中心擴大了食物銀行項目內容，為數百個尋求庇護的移民家庭提供幫助；包括為害怕外出工作無法維持生計的移民家庭付房租、送飯菜，定期探訪和緊急監護。

馬丁內斯說：「我每天都會接到這些家庭的電話，他們都非常害怕，我們只是盡量幫助他們；我想為他們帶來希望——好像在說：『我們和你們在一起。』」

馬丁內斯是虔誠基督徒，也是五個孩子的母親。她說，過去三次總統選舉她都投票 給川普 ，因為川普反對墮胎、對提供青少年性別確認治療持強硬立場。但過去這兩個月，她看了聯邦探員粗暴拘留鄰居的影片，直接接觸了與父母分離的移民兒童後，她已改變看法。

「親身經歷和目睹這一切之後，我真後悔當初投票給他，」馬丁內斯說：「他現在的所作所為不符合基督教教義，也違背了我的信仰。」

國土安全部發言人麥勞夫林(Tricia McLaughlin)聲明表示，「移民暨海關執法局不會拆散家庭」，移民局會詢問父母是否要帶子女一起遣返，或將子女安置在指定人員家中。