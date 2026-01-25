我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

明城居民設安全屋 挺身護與父母失散移民兒童

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明州一位厄瓜多的歸化公民在照顧五個月大的無證嬰兒。(美聯社)
明州一位厄瓜多的歸化公民在照顧五個月大的無證嬰兒。(美聯社)

逾2000名聯邦移民探員持續在明尼亞波利斯-聖保羅雙城區四處搜捕移民，手段激進，甚至沒有搜索令就破門而入；當地普通居民震驚之際，開始組織志工團隊，全力協助移民家庭，確保移民兒童在父母被拘留情況下，仍獲妥善照顧。居民們悄悄為父母失散的移民兒童提供安全住所，緊急躲避執法人員追緝；情況彷彿21世紀版「安妮日記」。

美聯社採訪了一個十口之家，他們現年41歲的母親圖圖姆(Melida Rita Wampash Tuntuam)是厄瓜多原住民，她本是辦公室清潔工，除輕微交通違規外，沒有其他犯罪紀錄；但她1月初已因非法入境遭拘留，留下22歲的女兒、20歲的兒子、7名16歲以下的子女，其中一名是才五個月大的男嬰。

「當聯邦移民探員猛烈敲打我們家門時，我好怕自己會被帶走，也擔心兄弟姐妹會落入政府手中，」要求匿名的20歲兒子告訴美聯社，他們聯繫了教會朋友馬丁內斯(Feliza Martinez)，她組織裡的一群志工，悄悄將他們轉移到明尼亞波利斯南區一處安全住所。

馬丁內斯是基督教非營利組織「明尼蘇達州資源中心」(Source MN)志工，該中心擴大了食物銀行項目內容，為數百個尋求庇護的移民家庭提供幫助；包括為害怕外出工作無法維持生計的移民家庭付房租、送飯菜，定期探訪和緊急監護。

馬丁內斯說：「我每天都會接到這些家庭的電話，他們都非常害怕，我們只是盡量幫助他們；我想為他們帶來希望——好像在說：『我們和你們在一起。』」

馬丁內斯是虔誠基督徒，也是五個孩子的母親。她說，過去三次總統選舉她都投票川普，因為川普反對墮胎、對提供青少年性別確認治療持強硬立場。但過去這兩個月，她看了聯邦探員粗暴拘留鄰居的影片，直接接觸了與父母分離的移民兒童後，她已改變看法。

「親身經歷和目睹這一切之後，我真後悔當初投票給他，」馬丁內斯說：「他現在的所作所為不符合基督教教義，也違背了我的信仰。」

國土安全部發言人麥勞夫林(Tricia McLaughlin)聲明表示，「移民暨海關執法局不會拆散家庭」，移民局會詢問父母是否要帶子女一起遣返，或將子女安置在指定人員家中。

移民 投票 川普

上一則

對比拜登 新版國防戰略優先順序改變

下一則

又1人遭槍殺… 「該挺身而出了」 明州追蹤ICE志工劇增

延伸閱讀

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火
3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張
芝加哥男子懸賞刺殺CBP指揮官 陪審團判無罪

芝加哥男子懸賞刺殺CBP指揮官 陪審團判無罪
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅