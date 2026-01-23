合法嗎？ICE備忘錄：探員沒搜查令也能進入民宅

ICE內部備忘錄稱，即使沒有法院簽發的搜查令，探員也可以逕行進入民宅。(路透)

華盛頓郵報 22日報導，移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)2025年5月簽署備忘錄，指示ICE 探員在沒有法院搜查令時，也能逕行進入民宅逮捕查緝目標。

非營利法律機構「吹哨者援助」(Whistleblower Aid)從任職政府機關的兩名匿名客戶取得備忘錄之後，已經向聯邦參議員舉報。美聯社報導，「吹哨者援助」要求國會議員針對舉報內容展開調查。

多名知情人士證實這份里昂斯簽署備忘錄的存在，但無法確定備忘錄指示是否已經對旗下探員宣傳周知。

「吹哨者援助」向參議員舉報時表示，沒有搜查令也能進入民宅的措施，已經在德州等地出現。不過，華盛頓郵報報導，指控情事無法獲得獨立證實。

報導指出，根據里昂斯簽署備忘錄，ICE探員只要持有I-205表格(Form I-205)，即可強行進入私人住宅。I-205表格是移民執法官員簽發的文件，授權探員逮捕已被發布最終遞解令(final order of removal)的對象。最終遞解令通常是由移民法官裁定。

備忘錄寫道，如果執行最終遞解令時面臨抗拒，ICE官員與探員得以「僅用必要且合理的武力」，強行進入住所。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)面對媒體詢問時，並未否認這份備忘錄的存在，僅表示所有遭到I-205表格鎖定的對象，都已經通過完整的正當法律程序(due process)，而且被移民法官下達最終遞解令。

麥克拉夫林說，過去數十年來，最高法院與國會都認可行政搜索令(administrative warrants)在移民執法過程的正當性。

「吹哨者援助」資深副總裁兼特別法律顧問克里格曼(David Kligerman)說，備忘錄指示似乎違反憲法第4修正案保障民眾免於遭受不合理搜查及扣押的權利。

多年來，移民維權者、法律援助團體和地方政府一直敦促民眾，除非移民官員出示由法官簽署的搜查令，否則不要開門。這項指引源於最高法院的裁決，該裁決通常禁止執法人員在未經司法批准的情況下進入民宅。但在川普政府加強取締移民、逮捕行動不斷加速之際，ICE的這項指令與上述建議非常不同。