我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約護士大罷工第10天…州長、市長敦促下重啟談判

紐約市公益維護人公布「惡房東」名單 前3名違規紀錄逾萬

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟學人21日刊出最新一期封面，呈現川普赤裸上身、騎著一隻北極熊。（取材自@glcarlstrom在X的照片）
經濟學人21日刊出最新一期封面，呈現川普赤裸上身、騎著一隻北極熊。（取材自@glcarlstrom在X的照片）

經濟學人21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層的風險在於他對跨大西洋同盟的蔑視。

這篇文章主張，歐洲國家難以改變川普將他們視為寄生蟲的看法，應加速建立自身硬實力，強調自身市場與技術對美國的關鍵價值作為制衡，並促使投資人、選民與國會形成約束。儘管如此，美國在歐洲乃至其他地區盟友應為未來北約不復存在、孤軍奮鬥的世界做好準備。

川普撤銷關稅威脅、排除對格陵蘭動武，原本可能吞沒跨大西洋同盟的危機已緩和，但能維持多久？

這篇文章示警，川普或許只是戰術撤退，這回合算歐洲走運才能過關，因為格陵蘭即使有戰略用途，美國在現有基地與條約框架下已能達到多數目的，硬把它變成美國領土的額外好處很小，代價卻很高。

川普在達沃斯仍談擁有格陵蘭，代表他日後仍可能重啟關稅、甚至以動武恫嚇換取籌碼。即使美國與丹麥最終只談成不涉主權的修訂條約，他演說用語仍透露對歐洲與現行跨大西洋同盟價值的輕蔑。

川普稱美國「全額買單」北約卻毫無回報；財長貝森特說，自1980年以來美國國防支出比歐洲多22兆美元。美國政府的安全戰略並警告，歐洲受移民衝擊恐面臨「文明被抹除」，未來恐怕不再是可靠盟友。

經濟學人指出，這是對北約歷史與歐洲未來的扭曲。北約之所以成功，是因其奠定於相互利益與共同價值。北約第5條集體防衛承諾唯一一次被啟動，是在911恐攻事件後各國支援美國。按比例而言，丹麥在阿富汗失去的部隊比美國更多。歐洲也為美國提供基地，使美國能向全球投射力量。

這篇文章認為，格陵蘭只是冰山一角，川普不太可能改變將盟友視為寄生蟲的看法，美國的朋友，從歐洲到其他地區，必須為孤軍奮鬥的世界做準備。經濟學人雜誌封面更嘲諷似地呈現川普赤裸上身、騎著一隻北極熊。

歐洲的第一步是盡可能維持北約，建立硬實力需要多年，而川普很急。川普認定美國籌碼在手，因歐亞盟友在安全與軍備上更依賴華府；一旦美國停供對烏軍援與情資，烏克蘭恐失利並引爆後續俄羅斯威脅，美國也掌握北約關鍵戰力與多項數位服務。

經濟學人點出，歐洲還應反向點出美國同樣有重大損失：歐洲是美國價值1兆美元的市場，並供應晶片製造、電信、光學與航太等關鍵技術，且歐洲情報體系，尤其英國，也為美國提供重要情資。

接下來，歐洲應示警美國：川普的政策恐把世界推向更具敵意的局面。若盟友無法信任美國，德國、日本、波蘭與南韓將更快重新武裝，甚至尋求核武。核擴散會削弱美國自身核武庫的價值，並限制其外交手段；且中國大陸與俄羅斯不會同意川普所認定的勢力範圍分界，恐加劇世界大國摩擦。

歐洲應把論述焦點拉回「美國自身代價」，同時訴諸利益與戰和原則，以促使投資人、選民與國會制衡川普。

經濟學人最後指出，美國長期保護使歐洲忽視硬實力的時代已結束，歐洲除努力維繫跨大西洋同盟，也需為北約可能不復存在預作準備。

川普 北約 格陵蘭

上一則

百年來首次 加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

延伸閱讀

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任
川普大轉彎 達成格陵蘭框架協議 取消歐洲8國加稅

川普大轉彎 達成格陵蘭框架協議 取消歐洲8國加稅
川普達沃斯再諷歐洲「沒美國你們都要說德日語」 批丹麥忘恩

川普達沃斯再諷歐洲「沒美國你們都要說德日語」 批丹麥忘恩
「我可能不受歡迎」北約秘書長捍衛川普：歐洲應慶幸他執政

「我可能不受歡迎」北約秘書長捍衛川普：歐洲應慶幸他執政

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴