暗指川普？加總理：美致全球關係破裂 中等強國須團結

編譯中心／綜合報導
加拿大總理卡尼20日在專題演講中直指，美國政策導致全球關係破裂。（美聯社）

加拿大總理卡尼20日在瑞士達沃斯發表演說，他呼籲，世界中等強國必須團結起來，以抵制來自侵略性超級大國的脅迫。他還說，加拿大強烈反對美國以關稅手段來推進收購格陵蘭的目標。

卡尼直指，美國政策導致全球關係破裂。

卡尼儘管未直接點名川普，但卡尼在講話中提及「美國霸權」，稱其正在利用「經濟一體化」作為「脅迫手段」。

綜合彭博社和路透等媒體報導，卡尼20日在達沃斯舉行的世界經濟論壇2026年年會指出，近期發生的事件表明，以規則為基礎的國際秩序實際上已經死亡，這意味著加拿大和其他國家別無選擇，必須建立新的聯盟來對抗世界大國的施壓和恐嚇。

卡尼說，加拿大強烈反對因格陵蘭問題而徵收關稅，並呼籲各方開展重點對話，以實現我們在北極地區安全與繁榮的共同目標。他強調，加拿大堅定地支持格陵蘭人民，稱這個自治領地和丹麥擁有決定格陵蘭島未來的獨特權利。

川普稍晚宣布已取消對歐洲八國2月加徵關稅的威脅。

卡尼呼籲各國共同投資於威懾力量，在強權國家利用經濟和軍事實力強加自身意志的時代，中等規模國家間建立一種新的合作架構，可以作為最後一道防線。

卡尼說，別再把「以規則為基礎的國際秩序」掛在嘴邊，就好像它還能發揮作用。我們得認清當前的體系，這是一個最強大國家利用經濟一體化作為脅迫武器來追求自身利益的時代。

卡尼並沒有在演說中直接點名川普總統。不過，他在達沃斯講話的前一天，川普在社媒平台發布手持美國國旗登上格陵蘭島的合成圖，稱要控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」。

卡尼強調，加拿大必須採取「既有原則」且務實的態度，加強國內建設並實現貿易關係多元化。「許多國家正在得出相同的結論，必須在能源、糧食、關鍵礦產、金融和供應鏈領域發展更大的『戰略自主權』。」

他還重申了加拿大對北約第五條款的「堅定承諾」，即對任何成員國的軍事侵略都被視為對全體成員的攻擊。

在隨後的問答環節中，卡尼表示，格陵蘭島問題將是對北約的一次考驗，並呼籲加強格陵蘭島和北極的安全保障。

卡尼 格陵蘭 加拿大

