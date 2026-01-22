盧特尼克達沃斯晚宴批歐洲 歐洲央行總裁拉加德憤離席

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
商務部長盧特尼克在達沃斯晚宴上嚴詞批評歐洲，歐盟央行總裁拉加德憤而離席，聽眾也不滿起哄。（路透）
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）20日於瑞士達沃斯（Davos）一場晚宴上，在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）致詞尖銳抨擊歐洲時，憤然離席，現場還有其他人對盧特尼克發出噓聲；晚宴後來提前結束。這起事件被部分與會者視為是跨大西洋關係緊繃的又一項證據。

華爾街日報及金融時報（Financial Times）報導，據與會者描述，這場晚宴是由世界經濟論壇（World Economic Forum）聯合主席、貝萊德執行長芬克（Larry Fink）主持，僅限受邀貴賓參加。

盧特尼克是晚宴上最後一位致詞者。與會者透露，盧特尼克致詞時，猛烈抨擊歐洲能源政策、批評歐洲在全球舞台競爭力下降，並凸顯美國與歐洲的不同。

知情人士指出，在盧特尼克持續批評歐洲時，拉加德起身離開會場。有些人認為，盧特尼克的一些言論，是強硬回應拉加德等歐洲官員在達沃斯論壇公開捍衛歐盟團結和金融實力的說法。

盧特尼克的激烈言論，有部分賓客為他鼓掌，但也引發現場一片嘩然，噓聲四起，不只一位與會者離場。芬克呼籲保持冷靜；之後，甜點還沒上桌，芬克就提前結束了晚宴。

對此，歐洲央行發言人21日透過電郵向華爾街日報表示，「無可奉告」。美國商務部發言人則稱，盧特尼克致詞大約三分鐘，過程中「沒有人匆忙離場，只有一個人發出噓聲，那就是前副總統高爾（Al Gore）。」

但是高爾回應表示，他聽了盧特尼克的演講，「沒有以任何方式打斷他」。但他也說：「我認為本屆政府的能源政策極其荒謬，已不是什麼秘密。我在他講話結束後，表達了自己的感受，其他一些人也一樣。」

一位與會者表示，拉加德除了對盧特尼克感到不滿，看起來也很疲憊。世界經濟論壇是商界和全球領袖在瑞士山區舉行的盛會，以開會時間長、日程滿檔而聞名。

歐洲央行總裁拉加德（右一）。（路透）
華爾街 商務部 瑞士

