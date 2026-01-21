達沃斯「批川聲」四起 馬克宏：歐洲絕不向霸凌者低頭

在川普總統公布與法國總統馬克宏私下交談內容之後，馬克宏表示他在達沃斯將不會與川普做任何談話。（路透）

川普 總統為奪取格陵蘭控制權，威脅對歐洲發動全面關稅戰，引發美國最親密盟友強烈抗議，警告此舉恐導致華府與盟友關係破裂。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)則強調歐洲絕不向「霸凌者」低頭，也不會接受恐嚇。

美聯社與路透報導，歐盟 高層20日在達沃斯論壇抨擊川普針對歐洲八國的關稅計畫是「錯誤」之舉，並對其信用提出質疑。馬克宏強硬表示，歐盟不排除啟動被稱為「貿易火箭筒」(trade bazooka)威力強大的經濟反脅迫工具，可用於制裁對歐盟施加不當壓力的個人或機構，限制美國參與公共招標或限制其科技平台等服務貿易。

馬克宏質疑，盟友應專注於烏克蘭和平，而非陷入此類爭端，「這簡直是瘋了。」他並表示，法國與歐洲不會「被動接受強權法則」，否則將導致歐洲「附庸化」。他強調，歐洲將捍衛領土主權與法治，「相較於霸凌，我們更偏好尊重。相較於野蠻，我們更偏好法治。」

歐盟執委會主席范德賴恩表示，對於川普總統的關稅施壓，歐洲國家要團結一致地反擊回去。（路透）

另外，歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則反擊川普打算自2月起加徵10%進口稅的計畫。她強調，美歐去年7月已達成貿易協議，「無論政治或商業，協議就是協議，朋友握手就該算數，」她並表示，歐盟的反擊將會是堅定、團結而且對等的。

如此強硬立場與歐洲多數領袖在川普重返白宮後採取的柔性策略形成對比，回顧過去，歐洲多半透過公開示好、私下密集協商，試圖維持妥協空間。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)在首都努克的記者會則呼籲各界尊重國際法與領土完整，並強調「國際法不是遊戲」。丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)也表示，「最糟糕的情況恐還在後頭。」

一向是美國鐵桿盟友的加拿大，總理卡尼也公開支持歐洲國家反對川普併吞格陵蘭的企圖。（美聯社）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)警告，這並非單純的過渡期，而是以規則為主的國際秩序正在「破裂」。他強烈反對美國擴大其北極領土的企圖。「我們堅定地與格陵蘭和丹麥站在一起，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利。」

除了格陵蘭爭議，川普也對法國不願加入由他領導的新國際組織「和平理事會」(Board of Peace)感到不悅，接近馬克宏的人士表示，川普之所以針對馬克宏，正是因他公開捍衛民主原則。

馬克宏陣營國會議員朗格拉德(Pieyre-Alexandre Langlade)表示，「當法國帶頭抵抗，就自然成為攻擊目標。」