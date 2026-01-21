我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

達沃斯「批川聲」四起 馬克宏：歐洲絕不向霸凌者低頭

編譯莊瑞萌／綜合報導
在川普總統公布與法國總統馬克宏私下交談內容之後，馬克宏表示他在達沃斯將不會與川普做任何談話。（路透）
在川普總統公布與法國總統馬克宏私下交談內容之後，馬克宏表示他在達沃斯將不會與川普做任何談話。（路透）

川普總統為奪取格陵蘭控制權，威脅對歐洲發動全面關稅戰，引發美國最親密盟友強烈抗議，警告此舉恐導致華府與盟友關係破裂。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則強調歐洲絕不向「霸凌者」低頭，也不會接受恐嚇。

美聯社與路透報導，歐盟高層20日在達沃斯論壇抨擊川普針對歐洲八國的關稅計畫是「錯誤」之舉，並對其信用提出質疑。馬克宏強硬表示，歐盟不排除啟動被稱為「貿易火箭筒」(trade bazooka)威力強大的經濟反脅迫工具，可用於制裁對歐盟施加不當壓力的個人或機構，限制美國參與公共招標或限制其科技平台等服務貿易。

馬克宏質疑，盟友應專注於烏克蘭和平，而非陷入此類爭端，「這簡直是瘋了。」他並表示，法國與歐洲不會「被動接受強權法則」，否則將導致歐洲「附庸化」。他強調，歐洲將捍衛領土主權與法治，「相較於霸凌，我們更偏好尊重。相較於野蠻，我們更偏好法治。」

歐盟執委會主席范德賴恩表示，對於川普總統的關稅施壓，歐洲國家要團結一致地反擊回去...
歐盟執委會主席范德賴恩表示，對於川普總統的關稅施壓，歐洲國家要團結一致地反擊回去。（路透）

另外，歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則反擊川普打算自2月起加徵10%進口稅的計畫。她強調，美歐去年7月已達成貿易協議，「無論政治或商業，協議就是協議，朋友握手就該算數，」她並表示，歐盟的反擊將會是堅定、團結而且對等的。

如此強硬立場與歐洲多數領袖在川普重返白宮後採取的柔性策略形成對比，回顧過去，歐洲多半透過公開示好、私下密集協商，試圖維持妥協空間。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)在首都努克的記者會則呼籲各界尊重國際法與領土完整，並強調「國際法不是遊戲」。丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)也表示，「最糟糕的情況恐還在後頭。」

一向是美國鐵桿盟友的加拿大，總理卡尼也公開支持歐洲國家反對川普併吞格陵蘭的企圖。...
一向是美國鐵桿盟友的加拿大，總理卡尼也公開支持歐洲國家反對川普併吞格陵蘭的企圖。（美聯社）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)警告，這並非單純的過渡期，而是以規則為主的國際秩序正在「破裂」。他強烈反對美國擴大其北極領土的企圖。「我們堅定地與格陵蘭和丹麥站在一起，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利。」

除了格陵蘭爭議，川普也對法國不願加入由他領導的新國際組織「和平理事會」(Board of Peace)感到不悅，接近馬克宏的人士表示，川普之所以針對馬克宏，正是因他公開捍衛民主原則。

馬克宏陣營國會議員朗格拉德(Pieyre-Alexandre Langlade)表示，「當法國帶頭抵抗，就自然成為攻擊目標。」

馬克宏 川普 歐盟

上一則

川普用經濟槓桿取代動武 分析：接下來恐劍指地緣戰略

下一則

川普執政周年秀成績單：上帝會為我的表現感到驕傲

延伸閱讀

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來
何立峰在達沃斯捍衛中國經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場

何立峰在達沃斯捍衛中國經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場
最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲