川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普總統20日在白宮記者會上嘲笑歐洲領袖軟弱，他也不滿法國總統馬克宏不願加入他倡議的和平委員會，揚言要課法國葡萄酒200%關稅。（美聯社）

川普20日在社群平台上貼上一張插旗占領格陵蘭的AI合成迷因圖。（取材自川普真實社群)

就在歐洲各國忙著為美國想要併吞格陵蘭 商量對策之際，川普 總統動身前往瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇之前嘲笑歐洲元首「軟弱」，20日還在社群媒體貼出人工智慧(AI)自動生成的迷因圖，內容顯示川普拿著美國國旗站在格陵蘭領土。媒體詢問對於法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)不願參加美國主導的加薩重建和平理事會(Board of Peace)有何看法，川普回答說，馬克宏的意見並不重要，因為他「再過幾個月就下台了」。

喊法葡萄酒徵200%關稅

川普接著說，只要對法國葡萄酒、香檳酒開徵200%關稅，馬克宏就會願意參加，「但他不參加沒關係」。

公開歐領導人討好簡訊

川普同時在「真實社群」(Truth Social)公布馬克宏與北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)分別傳來、充滿溢美之詞的簡訊，顯示歐洲領導人希望透過奉承討好，讓川普願意打交道。呂特在訊息中寫道：「我在達沃斯將利用我跟媒體的互動機會強調您的貢獻。」馬克宏給川普的訊息先寫道「讓我們建立偉大的績業」，接著則說「我不明白您在格陵蘭的所作所為」。

示威者19日在瑞士最大城蘇黎世舉起「不歡迎川普」標語，抗議達沃斯世界經濟論壇和川普總統來訪。(美聯社)

批英棄島嶼「愚蠢之舉」

英國首相施凱爾(Keir Starmer)則被川普在發文裡以全部大寫點名批評，抱怨英國放棄狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)與其他查戈斯群島(Chagos Islands)主權，僅保留英美兩國在當地的軍事基地。川普寫道，世界強權看得上眼的唯有實力，放棄島嶼堪稱「非常愚蠢之舉」。但是華盛頓郵報導，川普一年前支持這項協議。

川普20日發文說，美國拿下格陵蘭「沒有回頭路」，不排除使用武力。後來在記者會上，被問及他為了獲得格陵蘭願意做到什麼程度時，川普對記者說：「你們會知道的。」

歐認為美像難捉摸盟友

當被問及格陵蘭人並不希望成為美國一部分時，川普回應說：「等我和他們談過之後，我相信他們一定會感到非常興奮。」

川普表示，他已安排了「許多與格陵蘭相關的會議」，並認為自己將會「達成某種讓北約非常滿意、也讓我們非常滿意的安排。」

紐約時報分析，川普的冷嘲熱諷讓歐洲國家領導人感到不安，其中不少領袖期盼在達沃斯論壇舉行期間能跟川普場邊溝通。美國變得像愈來愈難以捉摸的盟友，歐洲領導人紛紛表示，歐洲大陸必須拋開昔日與美國的密切關係。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)20日早晨在達沃斯發表演說指出，以往處理事情的方式已經過去，「念舊不會讓舊秩序得以恢復」。面對川普關稅威脅，歐盟揚言做出貿易反擊。