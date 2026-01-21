格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

川普第二任期就職滿一周年，不論是關稅、出兵、威脅，全世界都隨之擾動。川普20日出席白宮記者會，回答媒體問不完的問題。（美聯社）

面對川普 總統施壓北約盟友出售格陵蘭 ，丹麥 政府試圖安撫川普並尋求外交解方，另強硬畫出主權與格陵蘭自決的「紅線」。此外，格陵蘭總理表示，儘管不太可能發生，但隨著川普持續威脅要接管該領土，該島居民與當局仍需要開始為可能的軍事入侵做準備。

格總理：軍事衝突可能不高 但為入侵做準備

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)發出聲明表示，「川普總統已表明，獲得格陵蘭島是美國的國安優先要務；總統及其團隊正在討論一系列方案，以實現這項重要的外交政策目標，當然，動用軍隊始終是總統可採行的選項之一。」

而格陵蘭總理尼爾森 （Jens-Frederik Nielsen）20日在首都努克的記者會上表示，「發生軍事衝突的可能性不高，但不能排除。」格陵蘭政府將成立一個由所有相關地方當局代表組成的專案小組，協助民眾為可能對日常生活造成的任何中斷做好準備。政府正著手向民眾發布新的指引，其中包括建議家中儲備足夠五天的食物。

時代雜誌分析，丹麥難以理解，格陵蘭領袖已表態歡迎美國商業投資，丹麥也早有條約允許美方擴大軍事存在，卻不懂川普究竟還要什麼。

除外交交涉外，丹麥正加速強化格陵蘭的軍事部署，並討論是否動用「反脅迫工具」反制美國。

學者：傳可能限制美取得情資及使用基地

南丹麥大學教授瑞寧(Sten Rynning)稱，傳聞可能包括限制美方取得情資、使用基地或飛越航道等權限。他說：「美國施壓並質疑歐洲軍費，嘲諷歐洲軟弱是一回事；侵犯歐洲主權，又是另一回事，代表歐洲的紅線已浮現。」

歐洲領袖20日發表聯合聲明，警告川普必須尊重格陵蘭和丹麥的領土完整；聲明強調，格陵蘭作為丹麥王國的一環，處於北約集體防禦體系之下，北極安全須與北約盟國共同努力才能實現。

國務院發言人20日晚表示，美國、丹麥和北約在應對北極地區敵對勢力日益擴張的問題上具備共同利益，華府正尋求對格陵蘭和美國人民都有利的商業聯繫。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)19日警告，美國對格陵蘭的任何攻擊行動，都將代表北約終結，以及「自二戰結束以來所建立的安全體系」瓦解；丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典外長20日發布聯合聲明，重申尊重「聯合國憲章和國際法的基本原則，包括邊界不可侵犯」。

不過，美國官員並未收斂言辭，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)表示，在「力量主導」的世界中，美國有權取得格陵蘭。