我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

解析川普的和平委員會：一次看懂權力設計、資金門檻與成員爭議

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普籌組和平委員會，他個人將握有高度集中的權力。(美聯社)
美國總統川普籌組和平委員會，他個人將握有高度集中的權力。(美聯社)

美國總統川普日前宣布，將籌組並親自領導「和平委員會」，監督以色列與哈瑪斯在加薩的停火安排，消息曝光後迅速引發國際關注與質疑。

根據紐約時報報導，美國上周五已向多國發出邀請函，名單除加拿大、英國、法國、沙烏地阿拉伯等盟友外，也納入俄羅斯與白俄羅斯。隨函附上的章程草案顯示，和平委員會的定位不僅限於加薩，還可介入全球各地爭端，形同打造一個由美國主導、與聯合國分庭抗禮的體系。

章程賦予川普高度集中的個人權力，他將擔任主席，可任命執行董事會成員、對委員會決策行使否決權，還能指定繼任者。

各國若欲取得永久席位，須於第一年繳交超過10億美元，亦可選擇免費加入為期三年的非永久成員。目前僅阿根廷總統米雷伊及匈牙利總理奧班等少數國家領袖表態加入。法國總統馬克宏考量可能削弱聯合國角色而捥拒邀請。川普隨後威脅要對法國葡萄酒加徵200%關稅。

儘管負責監督加薩事務，和平委員會及下設的「加薩執行委員會」均未納入巴勒斯坦代表。白宮上周公布的執委會成員包括川普女婿庫許納、特使威科夫、卡達與埃及官員，以及一名以色列商人。但這引發以色列強烈不滿，尤其反對與哈瑪斯關係密切的卡達及土耳其參與。

加薩 川普 以色列

上一則

川普遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對法國香檳課徵200%關稅

下一則

川普P圖在格陵蘭插旗 指示牌寫著「2026成為美國領土」

延伸閱讀

美國、歐洲將磋商 川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國、歐洲將磋商 川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」
川普關稅誰埋單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

川普關稅誰埋單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%
樂施會報告：全球億萬富翁去年財富增16% 川普政策是推手

樂施會報告：全球億萬富翁去年財富增16% 川普政策是推手
川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」