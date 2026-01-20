「Make America Go Away」 丹麥、格島人也搶戴MAGA帽

丹麥商人自己創造的紅色帽子，正面字樣是「已經夠了」，側面是「讓美國滾開」。(美聯社)

美聯社19日報導，川普 總統想要取得格陵蘭 ，丹麥 及格陵蘭民眾抗議，模仿川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)經典紅色棒球帽的一頂帽子，近日在力挺格陵蘭的民眾之間掀起熱潮，成為抗爭精神象徵，帽子標語寫著「讓美國滾開」(Make America Go Away)。

報導指出，「讓美國滾開」紅色棒球帽在社群網站出現多種版本，人氣指數一路走高，在抗議美國的場合也變得流行。周末期間，抗議群眾頂著冰冷氣候在丹麥首都哥本哈根參加示威活動，不少參加者就戴著這款棒球帽。

歐洲政府紛紛表態支持丹麥拒絕美國，支持理由包括捍衛北極地帶的重要性、格陵蘭受到威脅將破壞西方國家的安全。

抗議群眾的發言則比政府官方聲明更加直白。

住在哥本哈根的76歲居民赫曼森(Lars Hermansen)，17日參加示威活動時就帶著「讓美國滾開」紅色棒球帽。赫曼森說，想要展現對格陵蘭的支持，同時展現不喜歡美國總統。

報導指出，「讓美國滾開」紅色棒球帽是哥本哈根二手服裝店負責人湯尼森(Jesper Rabe Tonnesen)的創意產品。先前在2025年推出的產品銷售不佳，川普最近對格陵蘭發言用詞更加激烈之後，棒球帽銷路變得熱絡，如今隨處可見。

58歲的湯尼森受訪時說：「來自美國的一支訪問團到格陵蘭去的時候，我們開始察覺到這可能不是在開玩笑，也不是拍攝電視實境節目，而是真的發生的事實。」他說：「我不禁想著，好吧，我能做什麼呢？我能不能用幽默方式傳達正面的訊息，並且讓丹麥人團結起來，展現丹麥人民對格陵蘭的支持？」

「讓美國滾開」棒球帽需求量突然爆增，原本只有少數訂貨，短短一個周末銷售一空。湯尼森說，已經向工廠訂貨數千頂帽子。

在哥本哈根市政大廳前參加示威活動、頭上戴著「讓美國滾開」棒球帽的49歲抗議民眾鮑伊(Kristian Boye)說，站出來參加示威是要對格陵蘭人表示支持，「他們現在面臨難關」。