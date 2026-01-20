我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

「Make America Go Away」 丹麥、格島人也搶戴MAGA帽

記者顏伶如／綜合報導
丹麥商人自己創造的紅色帽子，正面字樣是「已經夠了」，側面是「讓美國滾開」。(美聯社)
丹麥商人自己創造的紅色帽子，正面字樣是「已經夠了」，側面是「讓美國滾開」。(美聯社)

美聯社19日報導，川普總統想要取得格陵蘭丹麥及格陵蘭民眾抗議，模仿川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)經典紅色棒球帽的一頂帽子，近日在力挺格陵蘭的民眾之間掀起熱潮，成為抗爭精神象徵，帽子標語寫著「讓美國滾開」(Make America Go Away)。

報導指出，「讓美國滾開」紅色棒球帽在社群網站出現多種版本，人氣指數一路走高，在抗議美國的場合也變得流行。周末期間，抗議群眾頂著冰冷氣候在丹麥首都哥本哈根參加示威活動，不少參加者就戴著這款棒球帽。

歐洲政府紛紛表態支持丹麥拒絕美國，支持理由包括捍衛北極地帶的重要性、格陵蘭受到威脅將破壞西方國家的安全。

抗議群眾的發言則比政府官方聲明更加直白。

住在哥本哈根的76歲居民赫曼森(Lars Hermansen)，17日參加示威活動時就帶著「讓美國滾開」紅色棒球帽。赫曼森說，想要展現對格陵蘭的支持，同時展現不喜歡美國總統。

報導指出，「讓美國滾開」紅色棒球帽是哥本哈根二手服裝店負責人湯尼森(Jesper Rabe Tonnesen)的創意產品。先前在2025年推出的產品銷售不佳，川普最近對格陵蘭發言用詞更加激烈之後，棒球帽銷路變得熱絡，如今隨處可見。

58歲的湯尼森受訪時說：「來自美國的一支訪問團到格陵蘭去的時候，我們開始察覺到這可能不是在開玩笑，也不是拍攝電視實境節目，而是真的發生的事實。」他說：「我不禁想著，好吧，我能做什麼呢？我能不能用幽默方式傳達正面的訊息，並且讓丹麥人團結起來，展現丹麥人民對格陵蘭的支持？」

「讓美國滾開」棒球帽需求量突然爆增，原本只有少數訂貨，短短一個周末銷售一空。湯尼森說，已經向工廠訂貨數千頂帽子。

在哥本哈根市政大廳前參加示威活動、頭上戴著「讓美國滾開」棒球帽的49歲抗議民眾鮑伊(Kristian Boye)說，站出來參加示威是要對格陵蘭人表示支持，「他們現在面臨難關」。

格陵蘭 丹麥 川普

上一則

紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

下一則

美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極

延伸閱讀

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化
格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊
川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅
英國不計畫就格陵蘭議題對美關稅報復 籲冷靜溝通

英國不計畫就格陵蘭議題對美關稅報復 籲冷靜溝通

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」