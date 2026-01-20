美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
美國和太平洋上島國簽有協定，美國提供援助，換取在島上建立軍事基地。圖為馬紹爾群島上的美軍基地。(美聯社)
美國和太平洋上島國簽有協定，美國提供援助，換取在島上建立軍事基地。圖為馬紹爾群島上的美軍基地。(美聯社)

過去40年來，美國向太平洋三個偏遠島國撥付數十億元，換取在該地區重要軍事據點的使用權。美國官員近期於是提出構想，探討是否能針對格陵蘭採取類似的「自由聯合協定」(Compact of Free Association)。專家對此看法兩極，其中最大阻礙是格陵蘭人的意願。

華爾街日報報導，多位前美國官員與分析家指出，此模式是否可行的核心障礙不在技術層面，而在於格陵蘭人的意願。目前格陵蘭領導層傾向維持與丹麥的關係，民調也顯示多數居民不願加入美國。從規模來看，格陵蘭人口約5.7萬人，少於太平洋自由聯合成員國之一、約7.3萬人的密克羅尼西亞(Micronesia)。密克羅尼西亞雖由小島組成，但其專屬經濟海域(EEZ)因跨越廣闊海洋，範圍甚至超過格陵蘭。

密克羅尼西亞與另外兩個自由聯合國家馬紹爾群島及帛琉在技術上屬於獨立國家，但與美國簽署協定。這些國家獲得美方經濟援助與聯邦計畫使用權，其公民可留美工作或加入美軍，相對地，美國則負責其國防安全。

專家提醒，格陵蘭的政治背景與太平洋島國完全不同，丹麥作為北約創始成員國及美國盟友，目前負責格陵蘭國防並提供大量資金，而且美國已擁有格陵蘭的軍事進入權。前美國駐密克羅尼西亞大使萊利(Robert Riley)直言，與格陵蘭簽署此類協定在現實世界中行不通，「為什麼要干預與我們密切合作的盟友丹麥？」

自由聯合關係也可能成為雙刃劍。與美國走得太近，容易讓島國更成為北京影響力行動的目標，中國常透過「灰色地帶」手段，而非直接軍事行動，擴張影響力，包括非法捕魚與海上監控。帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)曾警告，中國利用非法捕魚、海上監視及限制觀光客流量等經濟手段，施壓該國與台灣斷交。

說服格陵蘭接受自由聯合協定的另一道障礙，可能在於川普的對抗式作風。美國政府官員曾暗示，不排除以軍事力量取得格陵蘭，儘管外界認為這可能只是談判策略。喬治城大學教授提德威爾(Alan Tidwell)認為，討論應聚焦於格陵蘭獨立，之後再由格陵蘭自行決定是否與美國或其他國家談判自由聯合協定，「這些對話本來可以透過正常管道、以正常方式進行，不需要威脅。」

