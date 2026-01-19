我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。（歐新社）
丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。（歐新社）

丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。此舉被視為對美國總統川普拒絕排除以武力取得這座北極島嶼，以及他威脅對參與格陵蘭軍演的八個歐洲國家加徵關稅的直接回應。

丹麥除既有的逾200多名官兵外，這次再派出一支「具規模的」部隊，並由陸軍司令親赴首府努克與西岸的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）。

如果美國落實川普加徵關稅的威脅，歐盟官員指出，將以對930億歐元美國商品課稅反擊。德、法周一呼籲歐洲「明確回應」川普威脅，但仍盼降溫。歐盟暫緩動用深具殺傷力的「反脅迫工具」，希望在本周於世界經濟論壇與川普對話；該機制一旦啟動，將限制美國科技公司進入歐盟市場。

但川普態度強硬。他接受NBC訪問，被問及是否動武取得格陵蘭時回應「無可奉告」；被問到若未達成協議是否會對歐洲加稅，則說「百分之百」會。在達沃斯，美國財長貝森特警告，歐盟報復「非常不明智」，並稱各方應相信川普說的話。

市場避險升溫。歐元兌美元升0.4%。金價周一盤中大漲逾2%至每英兩4,690.59美元創新高。歐股走低，Stoxx Europe 600跌1.2%，汽車與奢侈品股領跌。美股期指同步下挫；美國周一逢馬丁路德金恩紀念日休市。

川普 歐盟 格陵蘭

上一則

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

下一則

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

延伸閱讀

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅
面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施
川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿

川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿
格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47

超人氣

更多 >
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平