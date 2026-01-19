格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

丹麥周一向格陵蘭增派部隊及軍備。（歐新社）

丹麥周一向格陵蘭 增派部隊及軍備。此舉被視為對美國總統川普 拒絕排除以武力取得這座北極島嶼，以及他威脅對參與格陵蘭軍演的八個歐洲國家加徵關稅的直接回應。

丹麥除既有的逾200多名官兵外，這次再派出一支「具規模的」部隊，並由陸軍司令親赴首府努克與西岸的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq）。

如果美國落實川普加徵關稅的威脅，歐盟 官員指出，將以對930億歐元美國商品課稅反擊。德、法周一呼籲歐洲「明確回應」川普威脅，但仍盼降溫。歐盟暫緩動用深具殺傷力的「反脅迫工具」，希望在本周於世界經濟論壇與川普對話；該機制一旦啟動，將限制美國科技公司進入歐盟市場。

但川普態度強硬。他接受NBC訪問，被問及是否動武取得格陵蘭時回應「無可奉告」；被問到若未達成協議是否會對歐洲加稅，則說「百分之百」會。在達沃斯，美國財長貝森特警告，歐盟報復「非常不明智」，並稱各方應相信川普說的話。

市場避險升溫。歐元兌美元升0.4%。金價周一盤中大漲逾2%至每英兩4,690.59美元創新高。歐股走低，Stoxx Europe 600跌1.2%，汽車與奢侈品股領跌。美股期指同步下挫；美國周一逢馬丁路德金恩紀念日休市。