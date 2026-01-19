我的頻道

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

中央社／華盛頓19日專電
圖為格陵蘭努克美國領事館外懸掛的美國國旗。（美聯社）
美國總統川普揚言掌控格陵蘭，至於將採取多強硬的手段達成，他今天告訴媒體「不予置評」。如果美國未能就取得格陵蘭達協議，他「百分之百會」向反對的歐洲國家加徵關稅。

川普（Donald Trump）近日加強取得丹麥自治領土格陵蘭的推動力道，他於17日表示，將從2月起對8個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品加徵10%進口關稅，直到美國達成取得格陵蘭的協議為止。

川普今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）簡短電訪時，抨擊反對他取得格陵蘭的歐洲領袖，說當地對於美國國安至關重要，能防範外部威脅。

他說道：「歐洲應該關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，因為坦白說，看看那對他們帶來了什麼後果。那才是歐洲該關心的事，不是格陵蘭。」

被問到如果無法達成格陵蘭協議，他是否會繼續推進向歐洲國家加徵關稅的計畫，川普回答說：「我會，百分之百會。」

另外，川普昨天在給挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）的信件中，將格陵蘭議題與他去年未獲得諾貝爾和平獎做了連結。

川普於信中說，自己阻止8場戰爭，挪威仍不頒諾貝爾和平獎給他，他不再覺得有義務只考慮和平議題，「現在可以考慮什麼對美國有利且合理」，並重申丹麥無力防衛格陵蘭。

斯托爾今天透過聲明表示，挪威對於格陵蘭議題的立場堅定，格陵蘭屬於丹麥王國的一部分，挪威在這個議題上完全支持丹麥。

2025年諾貝爾和平獎的得主為委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），為感謝川普本月初發起軍事行動推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），她上週訪問白宮時，將自己的和平獎獎章贈送川普。

負責頒發諾貝爾和平獎的單位，則是挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）。

川普今天駁斥外界所稱，挪威當局對於諾貝爾和平獎評選沒有影響力、決定權完全在挪威諾貝爾委員會的說法，他告訴NBC，挪威完全控制一切，「他們喜歡說自己跟此事無關，但其實都跟他們有關」。

川普更對NBC重申他一貫說法，也就是他透過和平努力終止8場戰爭、拯救無數生命，「我不在乎諾貝爾獎」。

世界最大島嶼格陵蘭位於北美洲與歐洲之間的北極圈，面積約216萬平方公里，人口僅5萬多人且大多數為原住民伊努特人（Inuit）。

但格陵蘭地理位置使其在飛彈預警系統和監控北極軍事與商業活動方面戰略價值極高；隨著冰層融化開啟新航線和經濟機會，北極的重要性不斷提升。

