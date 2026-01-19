我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

記者顏伶如／綜合報導
民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求把移民局執法探員「退件」。(路透)
民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求把移民局執法探員「退件」。(路透)

美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)7日在明尼阿波利斯街頭遭到移民暨海關執法局(ICE)探員開槍射殺，引發輿論爭議。多個不同單位針對此一事件所做的民調顯示，逾半數美國民眾認為ICE不當使用武力。

有線電視新聞網(CNN)最新民調顯示，56%受訪民眾並不認同ICE探員開槍屬於適度使用武力，僅26%民眾說開槍屬於正當使用武力，約51%受訪者說這起事件反映了ICE行動其實廣泛存有問題。昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調則顯示，53%登記選民認為探員對古德開槍並無正當理由，35%登記選民則認為開槍有正當理由，57受訪民眾不認同ICE落實移民法規的行動方式，52%民眾不認同國土安全部長諾姆(Kristi Noem)的工作表現，認同則有36%。

經濟學人(Economist)雜誌與YouGov民調機構聯合調查顯示，美國公民當中有50%表示探員對古德開槍沒有正當理由，另外30%表示開槍有正當理由。大約47%受訪民眾說，ICE讓美國民眾感覺更不安全，另外34%受訪民眾說，ICE讓美國民眾覺得更安全。

哥倫比亞廣播公司(CBS)最新民調發現，61%受訪美國人認為ICE在攔檢及拘留民眾時手段太過強硬，有56%受訪民眾表示，川普政府並沒有把拘捕、驅逐危險犯罪分子列為優先目標，而是企圖驅逐能夠抓到的目標，不管被逮捕民眾是否有犯罪前科。

諾姆18日接受CBS「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，明尼阿波利斯的移民掃蕩行動並沒有截止日期。

ICE代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)18日接受接受福斯新聞網「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時說，有人指稱ICE鎖定美國公民下手，如此說法「很糟糕」。他說：「事實並非如此。」

CNN民調顯示，認同共和黨立場的受訪成年人當中，67%認為ICE執法行動讓各地城市變得更安全，56%認為探員對古德開槍有正當理由。不過，沒有政當偏好的獨立選民當中，超過半數表示ICE執法行動讓城市變得更不安全，古德槍擊事件代表ICE行動廣泛存有問題。

民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求移民局執法探員退出明州。(美聯社)
民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求移民局執法探員退出明州。(美聯社)
民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求移民局執法探員退出明州。(美聯社)
民眾在明尼亞波利斯郵局外面抗議，舉牌要求移民局執法探員退出明州。(美聯社)

ICE 民調 美國公民

上一則

川普邀多國加入加薩和平理事會 傳10億可買永久席位

下一則

五角大廈下令1500士兵待命進駐明州 明市市長批違憲

延伸閱讀

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE
華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州

華郵：五角大廈準備部署1500名士兵至明尼蘇達州
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長
聯邦法官發布83頁命令 禁逮捕和平示威民眾、不得使用催淚瓦斯

聯邦法官發布83頁命令 禁逮捕和平示威民眾、不得使用催淚瓦斯

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲