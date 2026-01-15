我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

亞裔住哪裡？ICE挨家挨戶盤查嚇壞民眾

特派員黃惠玲／綜合報導
明州也有部分民眾在住家四周豎立禁止ICE入內的標語。(路透)
明州也有部分民眾在住家四周豎立禁止ICE入內的標語。(路透)

隨著美國副總統范斯(JD Vance)先前承諾的「挨家挨戶」移民暨海關執法局(ICE)突襲行動逐步落實，有主流媒體指出，ICE人員近日在明尼蘇達州向居民詢問其亞裔鄰居的居住位置，引發外界強烈關注與爭議。

「芝加哥論壇報」報導，聖保羅市(St. Paul)居民伊麗莎白．盧格特-湯姆(Elizabeth Lugert-Thom)上周在臉書發文警示，稱有兩名聯邦執法人員到訪她位於北區(North End)的住家，要求她指認社區內的苗族及其他亞裔家庭。

盧格特-湯姆表示，敲門的執法人員並未清楚佩戴識別證，也未先表明身分，便拿出一張照片詢問她是否認識警方正在尋找的某人。她回憶，對方告訴她：「這是為了你的安全，我們需要找到這個人。」

她向芝加哥論壇報表示，在自己回覆並不知情後，對方隨即追問：「那亞裔家庭呢？」她說，自己刻意以模糊回應帶過，並未向對方指出任何鄰居的住處。她在臉書貼文中寫道，自己被「要求指認社區內的苗族／亞裔住戶」。

盧格特-湯姆解釋，之所以公開此事，是因為「我對他們要我做的事情感到有些震驚，也有點被嚇到」。

有評論指出，ICE在明州展開的挨家挨戶行動，讓人聯想到歷史上其他威權政體中，執法人員針對特定族群進行清查的作法；相關比較在輿論場引發激烈爭辯。

「紐約時報」13日報導，截至目前明州至少已有100人遭ICE拘留，並被送往德州進行遣返程序。被拘留者多為索馬利亞移民，也包括來自緬甸與厄立垂亞(Eritrea)者。報導指出，移民執法人員仍在逮捕部分依法入境、且正依合法程序申請身分或公民資格的難民；此舉發生之際，川普政府已下令暫停所有綠卡申請與審理作業。

另有研究顯示，2025年2月至7月期間，ICE逮捕亞裔移民的人數大幅上升，從拜登政府同期的1054人增至3705人，成長逾三倍；其中，未具刑事前科的被拘留者人數，約為有刑事定罪者的兩倍。

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)
社區居民反映，ICE執法人員最近曾敲門查詢亞裔住戶，引起議論。圖為聯邦執法人員在...
社區居民反映，ICE執法人員最近曾敲門查詢亞裔住戶，引起議論。圖為聯邦執法人員在明州聖保羅執行突襲檢查。(路透)
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

亞裔 ICE 移民

上一則

伊朗「絞刑」處決抗議者 ？川普：殺戮已停止

下一則

庇護城市扣發聯邦經費 下月開始

延伸閱讀

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
ICE拘留死亡頻傳 執法手段與醫療照護不足引關切

ICE拘留死亡頻傳 執法手段與醫療照護不足引關切
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
川普：美控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

川普：美控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議