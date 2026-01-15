重返月球前奏 美2月6日載人繞月飛

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
阿提米絲2號繞月任務 製表／聯合報
阿提米絲2號繞月任務 製表／聯合報

美國太空總署(NASA)13日在社群媒體Ｘ宣布，「阿提米絲二號」(Artemis II)載人繞月任務最快2月6日啟程。該任務是50多年來首次載人月球任務，預定在十天航程內，載四位美國與加拿大太空人飛掠月球，以期為未來載人登月鋪路。

福斯新聞報導，該任務預定從佛州甘迺迪太空中心發射，搭載約98公尺長的「太空發射系統」火箭，即NASA史上所打造最強大火箭。該火箭將把搭乘「獵戶座」太空船的四位太空人送出地球軌道，屆時將首次測試該款太空船在深太空載人的性能。

這次任務將標誌美國繼1972年阿波羅登月計畫最後一次載人任務結束以來，再創重要里程碑。參與的太空人是NASA的魏斯曼、葛洛佛、科克，以及加拿大太空總署的韓森。這是加國太空人首度加入月球任務，科克則將是第一位進入深太空航行的女性。

發射後，太空人預計在地球周圍停留約兩天，檢查獵戶座太空船的系統，再發射該太空船的歐洲製服務艙前往月球。繞月飛行將為期四天，沿著八字形路徑，太空人最遠將距離地球約37萬公里。英國廣播公司(BBC)報導，太空人到時可能創下深入宇宙距離最遠的紀錄。

回程時，獵戶座太空船會沿著一條燃料利用率高的路徑，利用地球和月球引力引導太空船返回，返程約將花四天，最後在美國西岸外海的太平洋濺落，NASA和美國國防部團隊將接回太空人。

該任務最近的發射期為1月31日至2月14日，2月6、7、8、10、11日均有機會發射。若取消，2月28日至3月13日，以及3月27日至4月10日將是額外的發射窗口。

載人登月 NASA展望明年

這次載人繞月任務，旨在替「阿提米絲三號」載人登月任務奠基。NASA指出，阿提米絲三號最快2027年發射，但是專家認為最早也要2028年才可能發射。

讓人類重返月球表面後，美國目標在月球建立長期的人類據點。阿提米絲四號和五號任務，將開始建造名為「門戶」的太空站，即繞月運行的小型太空站。之後，還將進行更多登月任務、增設「門戶」太空站的艙段，並在月球表面部署新的機器探測車。其他國家也將參與，讓人類在月球及其周邊能更長時間生活工作。

