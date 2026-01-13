信用卡利率若上限10% 消費者可省千億元 業者警告恐會失去信貸

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
根據范德堡大學分析結果，若信用卡利率上限訂在10%，全美消費者可節省約1000億元，但有利有弊。(美聯社)
根據范德堡大學分析結果，若信用卡利率上限訂在10%，全美消費者可節省約1000億元，但有利有弊。(美聯社)

研究顯示，若將信用卡利率上限設在10%，可為民眾節省千億元的支出，但銀行業者警告，此舉恐導致部分消費者失去取得信貸的機會。

根據Axios報導，川普總統表示，銀行應將信用卡利率上限設為10%，為期一年。這一構想承襲了進步派與消費者權益倡導者長期支持的主張。不過，這項利率上限提議與政府過去一年在銀行業的政策走向背道而馳，包括先前曾廢除限制信用卡逾期還款手續費的計畫。

儘管如此，川普目前面臨未能有效解決生活成本危機的指責。拜登政府時期的消費者金融保護局(CFPB)局長羅希特喬普拉(Rohit Chopra)表示，「在信用卡議題上，政府幾乎在所有重大問題上都站在業者那一邊。」

川普在2024年競選期間曾承諾推動利率上限，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在X平台重提此事後，川普隨即發文表示，將自1月20日起實施相關措施。不過，此類變革需要國會立法，目前看來通過機率不高。去年，桑德斯與共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)曾提出類似法案，但並無進展。最新進展則是民主黨籍參議員華倫(Elizabeth Warren)12日在電話中向川普表示，若他願意支持，法案就有可能通過。

根據范德堡大學(Vanderbilt University)去年秋季發布的分析結果，若利率上限訂在10%，消費者可節省約1000億元，但信用卡回饋與放貸規模可能隨之縮減。若上限提高至15%，消費者仍可節省約480億元，回饋與放貸則有機會維持穩定。

前CFPB官員希勒(Brian Shearer)指出，信用卡約一半的收入並非來自利息，而是來自刷卡手續費，而且相較其他銀行放款，信用卡的利率與利潤空間明顯更高。聯準會(Fed)數據顯示，2025年最後三個月的信用卡平均利率已攀升至21%的歷史高點，高於疫情前的15%。

美國銀行家協會(American Bankers Association)則反對制定上限，「這項上限只會將消費者推向監管較少、成本更高的替代方案。」因此，無論是產業分析師或消費者倡議團體，都認為這項構想最終立法成功的機率仍然偏低。

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

