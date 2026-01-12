反ICE示威 全美至少29人被捕 邊境沙皇籲明州緩和局勢

聯邦執法人員在明尼亞波利斯進行逮捕，旁觀者準備上前干預。(美聯社)

本周末反對移民暨海關執法局(ICE )抗議席捲全美，至少29名示威者被捕；白宮邊境 沙皇霍曼(Tom Homan)呼籲明尼蘇達州領袖緩和局勢，警告若不減少仇恨言論，可能發生更多流血事件。

育有三名子女的37歲女子蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)7日開車在路上遭ICE幹員攔檢並擊斃，引爆反ICE民怨，示威活動遍地開花。

有線電視新聞網(CNN)報導，成千上萬人冒雪聚在明州各地公園、住宅區街道和聯邦大樓外，吶喊古德的名字，要求ICE離開社區，並為古德伸張正義。

明市警察局長歐海拉(Brian O'Hara)10日表示，明市市中心9日的大規模抗議活動約有1000人響應，活動期間有些人脫離遊行隊伍，以噴漆塗鴉並破壞一間酒店的窗戶，許多示威者聚集在他們認為聯邦幹員下榻的酒店外喊口號。

路透報導，歐海拉(Brian O'Hara)表示，逾200名明市警察和州警趕到現場維安，一名警員執勤期間受傷，共有29人被逮捕、偵訊後釋放。

從洛杉磯、紐約到華盛頓特區、德州艾爾帕索(El Paso)到波士頓，多個倡導團體組成的全國聯盟「ICE滾出去」(ICE Out For Good)於10日、11日在全國各地舉行千餘場示威活動。

聯盟成員「Indivisible」10日透過臉書(Facebook)發文，附上多城抗議活動的圖片寫道，「對於ICE殘忍殺害古德的行徑，人們的回應激烈、和平，但無可避免。」

該聯盟表示，這些示威活動凸顯「社區中的ICE暴力事件升級」、ICE槍殺古德事件，以及「美國各地邊緣化社區數月以來不受制約的暴虐行徑」。

該聯盟強調，所有集會的宗旨都是以「非暴力、合法的社區主導」行動，紀念在ICE衝突中喪生的對象，並訴求對執法過當的ICE幹員咎責。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)市長弗雷(Jacob Frey)上周強烈譴責古德遭ICE幹員槍擊的事件，敦促ICE撤出明市。弗雷指控射殺古德的執法人員是「濫用職權的聯邦幹員，最終導致有人死亡」，呼籲公正、中立地調查此案。

國安部長諾姆和白宮邊境沙皇霍曼11日分別呼籲弗雷及其他社運領袖緩其言論，稱「仇恨言論導致許多暴力事件」。霍曼接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，「我去年3月就預言如果仇恨言論不降溫，遲早會發生流血事件，不幸讓我說中了，而且並不會就此結束。」