我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

反ICE示威 全美至少29人被捕 邊境沙皇籲明州緩和局勢

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦執法人員在明尼亞波利斯進行逮捕，旁觀者準備上前干預。(美聯社)
聯邦執法人員在明尼亞波利斯進行逮捕，旁觀者準備上前干預。(美聯社)

本周末反對移民暨海關執法局(ICE)抗議席捲全美，至少29名示威者被捕；白宮邊境沙皇霍曼(Tom Homan)呼籲明尼蘇達州領袖緩和局勢，警告若不減少仇恨言論，可能發生更多流血事件。

育有三名子女的37歲女子蕾妮‧古德(Renee Nicole Good)7日開車在路上遭ICE幹員攔檢並擊斃，引爆反ICE民怨，示威活動遍地開花。

有線電視新聞網(CNN)報導，成千上萬人冒雪聚在明州各地公園、住宅區街道和聯邦大樓外，吶喊古德的名字，要求ICE離開社區，並為古德伸張正義。

明市警察局長歐海拉(Brian O'Hara)10日表示，明市市中心9日的大規模抗議活動約有1000人響應，活動期間有些人脫離遊行隊伍，以噴漆塗鴉並破壞一間酒店的窗戶，許多示威者聚集在他們認為聯邦幹員下榻的酒店外喊口號。

路透報導，歐海拉(Brian O'Hara)表示，逾200名明市警察和州警趕到現場維安，一名警員執勤期間受傷，共有29人被逮捕、偵訊後釋放。

從洛杉磯、紐約到華盛頓特區、德州艾爾帕索(El Paso)到波士頓，多個倡導團體組成的全國聯盟「ICE滾出去」(ICE Out For Good)於10日、11日在全國各地舉行千餘場示威活動。

聯盟成員「Indivisible」10日透過臉書(Facebook)發文，附上多城抗議活動的圖片寫道，「對於ICE殘忍殺害古德的行徑，人們的回應激烈、和平，但無可避免。」

該聯盟表示，這些示威活動凸顯「社區中的ICE暴力事件升級」、ICE槍殺古德事件，以及「美國各地邊緣化社區數月以來不受制約的暴虐行徑」。

該聯盟強調，所有集會的宗旨都是以「非暴力、合法的社區主導」行動，紀念在ICE衝突中喪生的對象，並訴求對執法過當的ICE幹員咎責。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)市長弗雷(Jacob Frey)上周強烈譴責古德遭ICE幹員槍擊的事件，敦促ICE撤出明市。弗雷指控射殺古德的執法人員是「濫用職權的聯邦幹員，最終導致有人死亡」，呼籲公正、中立地調查此案。

國安部長諾姆和白宮邊境沙皇霍曼11日分別呼籲弗雷及其他社運領袖緩其言論，稱「仇恨言論導致許多暴力事件」。霍曼接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，「我去年3月就預言如果仇恨言論不降溫，遲早會發生流血事件，不幸讓我說中了，而且並不會就此結束。」

ICE 邊境 白宮

上一則

國會議員視察ICE拘留所遭拒絕 國土安全部：須提前7天通知

下一則

NBC：中國滲透南美20年 川普委國行動難遏制

延伸閱讀

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議

反ICE、反川普 紐約爆大規模示威 數千人向川普大廈抗議
ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套

ICE槍擊案引示威 明尼阿波利斯市長籲勿落川普圈套
全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當

全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當
明市ICE槍擊案／明尼蘇達州檢方宣布獨立調查 恐困難重重

明市ICE槍擊案／明尼蘇達州檢方宣布獨立調查 恐困難重重

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚