快訊

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

鮑爾罕見痛批川普政府「破壞聯準會獨立性」 矢言堅守職責

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)
伊朗爆發反政府示威持續延燒，造成逾500人死亡，美國總統川普日前放話，若德黑蘭對抗議者動武，美國不排除介入，引發國際高度關注華府動向。在這個背景下，白宮於美東時間11日下午突然在社群發文稱宣布三件事，並寫道「天佑美軍、天佑美國，我們才正要開始」。與此同時，五角大廈附近多家披薩店透露，店內顧客量高於平常水準。

白宮11日在X發文表示有3件事要說，並寫到「願上帝保佑美國部隊、願上帝保佑美國，而我們才正要開始」。貼文並附上一隻象徵美國國鳥白頭海鵰的表情符號。

這篇貼文同時附上川普日前出訪美軍基地照片，可見川普情緒激昂、雙手握拳，彷彿正向官兵鼓舞士氣、喊話動員。

與此同時，公開來源情報（OSINT）在X引述另個X帳號「五角大廈披薩指數報告」（@PenPizzaReport）指出，截至美東時間11日下午4時16分，五角大廈附近多家披薩店表示，店內流量高於平常水準。

「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。

但是@PenPizzaReport在當日下午6時34分更新表示，「目前，五角大廈附近只有少數披薩店回報顧客量高於平均」。

Fed主席鮑爾遭刑事調查 總部翻修超支25億 疑涉對國會不實陳述

抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59
委內瑞拉原副總統羅德里格斯4日在最高法院宣布下正式就任代理總統。（美聯社）

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

2026-01-05 00:10

