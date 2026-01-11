全國爆上千示威「ICE滾出去」 明州長籲和平：別上川普的當

大批明州居民10日上街示威抗議，譴責移民局執法，要求調查古德被槍殺的真相。全美其他城市都紛紛響應。(美聯社)

本周發生在明尼蘇達州明尼阿波利斯和俄勒岡州波特蘭、涉及移民暨海關執法局(ICE )的槍擊事件，引爆全美各地成千上萬抗議民眾走上街頭，超過1000場以「ICE滾出去」(ICE Out For Good)為名的示威活動訂於10日和11日舉行。明州 州長和明城市長不約而同呼籲抗議者保持和平，「別上川普 的當」。

明尼阿波利斯的民情自從37歲女子蕾妮·古德(Renee Good)在7日遭ICE探員射殺後，就一直處於緊繃狀態。地方官員和聯邦政府對此槍擊案說法截然不同。在此之前，已有約2000名聯邦執法人員被派往明市，國土安全部稱該行動是「史上規模最大移民執法行動」。

明市警局局長奧哈拉(Brian O'Hara)10日舉行記者會表示，9日晚間約有1000人在一家酒店外舉行抗議活動，後來演變為暴力衝突，示威者向警察投擲冰塊、雪球和石塊；29人被捕並傳訊後獲釋。據信該酒店是ICE探員投宿地點之一。

美聯社報導，10日有數千人聚集在明市一處公園示威。示威者表示集會是為了紀念古德的生命，並呼籲「結束街頭的致命恐怖行徑」。

明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)強調，大多數抗議活動都是和平的，但任何破壞財產或危及他人安全者都將被捕。弗雷說：「我們不要以自己的混亂來對抗川普的混亂。這就是他想要的。他想讓我們上鉤。」

明州民主黨籍州長華茲(Tim Walz)也呼籲民眾舉行和平示威。他在社群媒體發文表示，「川普向明州派遣數千名武裝聯邦執法人員，僅僅一天就有人喪命。現在川普最想看到的就是混亂，以轉移人們對此可怕行徑的注意力；別上他的當。」

抗議組織者表示，周末全美各地逾1000場示威活動，要求停止大規模部署移民執法人員。這些示威集會由美國公民自由聯盟(ACLU)、MoveOn Civic Action、Voto Latino和Indivisible等多個團體組成聯盟籌辦，有些組織去年帶頭進行反川普的「反對國王」(No Kings)抗議活動。

對一些居民來說，古德的死，再次撕開了明尼阿波利斯市的傷疤。2020年5月，非裔男子喬治·佛洛伊德(George Floyd)就是在明市被白人警察壓頸致死，地點就在古德死亡現場幾個街區之外。當年，該案也引發了全國性的反警察暴行抗議活動；這座城市至今仍在反思。