我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

川普：信用卡利率上限10% 1月20日生效

編譯王曉伯／綜合報導　
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(路透)
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(路透)

川普總統9日宣布，他將要求信用卡公司自1月20日起，最高只能收取10%的利率，兌現他在競選期間的承諾。此舉可望為美國人民省下數百億元，然而也立即引發華爾街與信用卡公司的反對，這些業者原本都是他的忠堅支持力量。

川普9日在自家社群網站「真實社群」發文表示，「從2026年1月20日起生效，身為美國總統的我要求設定為期一年的信用卡利率上限10%。」他強調，「不能再讓美國人民遭到信用卡公司收取20%、甚至30%利率的剝削。」

1月20日是川普本屆就任一周年紀念日。他在2024年大選獲勝時曾承諾要將信用卡公司利率上限限制在10%，但是遭到幕僚反對，表示此一決定需要經過國會同意。

川普9日並沒有說明是會透過行政命令或立法程序來實現這項政策，也沒有透露要以什麼方式讓信用卡公司聽命。不過他此舉已引發華爾街與信用卡公司的強力反對。銀行業者表示，在經濟前景堪憂下，川普總統此舉只會對低收入民眾造成傷害，因為這樣反而會限制他們的信用卡額度，迫使他們轉向其他成本高昂的管道求助，例如發薪日貸款與當鋪。

這些業者都是川普的支持者，他們在2024年大選期間對川普陣營大力捐輸，同時也表態支持川普第二任總統任期的政策。不過共和與民主兩黨人士近來都不斷對信用卡公司收取利率太高表示憂慮。民主黨陣營更是抨擊川普沒有兌現他2024年的大選承諾。

根據專家在川普2024年大選期間做出要限制信用卡公司利率承諾時的研究，如果信用卡利率上限為10%，可以為民眾省下近1000億元的支出，而且信用卡公司仍然可以獲利，不過信用卡公司提供給消費者的優惠力度可能會有所減弱。

根據消費者金融保護局(Consume Financial Protection Bureau)的資料，2024年全美持有信用卡的人數達1.95億人，信用卡利息支出達1600億元。紐約聯邦準備銀行在去年第三季的資料則顯示，全美信用卡債務達到1.23兆元，是歷來最高。

美國民眾目前的信用卡利率是在19.65%到21.5%之間，由於聯準會降息，過去一年間已有所下降，但是仍是1990年代中期開始追蹤信用卡利率以來的最高，而在10年前，美國民眾的信用卡利率平均只有12%。

利率 川普 華爾街

上一則

美空襲敘利亞ISIS 出動逾90枚炸彈、20架飛機 行動畫面曝光

下一則

美封鎖委內瑞拉水域 衛星影像分析：11艘油輪照樣運油

延伸閱讀

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助
把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家