我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

波特蘭也槍響 聯邦探員打傷2人…警方籲民眾保持冷靜

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波特蘭也傳出兩名民眾遭到聯邦探員槍擊受傷事件，當局呼籲民眾先冷靜等待調查。（美聯社）
波特蘭也傳出兩名民眾遭到聯邦探員槍擊受傷事件，當局呼籲民眾先冷靜等待調查。（美聯社）

一名美國公民婦女7日在明尼阿波利斯被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)探員開槍擊斃之後，俄勒岡州波特蘭8日傳出兩名民眾遭聯邦探員開槍，傷勢不明。波特蘭警方表示，8日發生的槍擊事件當中各有一男一女中槍，兩人均已送醫，傷勢如何目前並不清楚。

雖細節仍然有限，但市府官員表示，警方於西岸時間下午2時18分接獲通報，指波特蘭東南部一間醫院外傳出槍聲。警方獲報稱一名男子中槍並請求協助；根據警方新聞稿，警方到場後發現一名男子與一名女子皆有槍傷。

聯邦調查局(FBI)波特蘭辦公室8日在社群媒體發文寫道，正在調查跟海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)探員有關的槍擊事件，但發文後來刪除。

波特蘭警察局長戴伊(Bob Day)說，這起事件目前仍在初步調查階段。

戴伊表示，警方理解明尼阿波利斯槍擊事件後，許多民眾情緒高張、緊張氣氛升高，「但我要呼籲社區保持冷靜，等待警方進一步調查」。

波特蘭市長威爾森(Keith Wilson)對這起槍擊事件予以譴責，並表示ICE應該撤離波特蘭。威爾森指出：「憲法保障遭受侵蝕，流血衝突加劇，我們不能坐視不管。」他說，波特蘭不是軍隊探員的「訓練場」(training ground)，行政當局揚言要動用「全面武力」(full force)，已經引發致命後果。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，這起槍擊事件涉及正在執行「針對性車輛攔查」的邊境巡邏人員，對象為一名委內瑞拉人。

麥克拉夫林在聲明中說：「當探員表明身分時，駕駛將車輛作為武器，企圖開車衝撞執法人員。」她表示，該名探員「開了一槍作為防衛」，槍擊事件後，「駕駛載著乘客逃離現場」。

華盛頓郵報報導，警方表示，槍擊事件似乎發生在波特蘭東南部一間醫療中心外。中槍的兩人隨後向東行駛了數英里，前往一棟公寓大樓並在那裡求助。

槍擊 邊境 委內瑞拉

上一則

「戰爭依法要國會授權」參院通過決議 禁川普再向委國動武

下一則

明市市長批諾姆「國內恐怖主義」胡扯 明州槓聯邦藏新仇舊恨

延伸閱讀

「麵包與玫瑰都要」進步派威爾森 宣誓就任西雅圖市長

「麵包與玫瑰都要」進步派威爾森 宣誓就任西雅圖市長
Lululemon創辦人痛批董事會 提名3新董事並要求全員改選

Lululemon創辦人痛批董事會 提名3新董事並要求全員改選
神隱15年 知名童星泰勒蔡斯淪街友 網友募捐被星媽婉拒

神隱15年 知名童星泰勒蔡斯淪街友 網友募捐被星媽婉拒
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低