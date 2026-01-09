波特蘭也槍響 聯邦探員打傷2人…警方籲民眾保持冷靜

波特蘭也傳出兩名民眾遭到聯邦探員槍擊受傷事件，當局呼籲民眾先冷靜等待調查。（美聯社）

一名美國公民婦女7日在明尼阿波利斯被移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)探員開槍擊 斃之後，俄勒岡州波特蘭8日傳出兩名民眾遭聯邦探員開槍，傷勢不明。波特蘭警方表示，8日發生的槍擊事件當中各有一男一女中槍，兩人均已送醫，傷勢如何目前並不清楚。

雖細節仍然有限，但市府官員表示，警方於西岸時間下午2時18分接獲通報，指波特蘭東南部一間醫院外傳出槍聲。警方獲報稱一名男子中槍並請求協助；根據警方新聞稿，警方到場後發現一名男子與一名女子皆有槍傷。

聯邦調查局(FBI)波特蘭辦公室8日在社群媒體發文寫道，正在調查跟海關與邊境 保護局(Customs and Border Protection)探員有關的槍擊事件，但發文後來刪除。

波特蘭警察局長戴伊(Bob Day)說，這起事件目前仍在初步調查階段。

戴伊表示，警方理解明尼阿波利斯槍擊事件後，許多民眾情緒高張、緊張氣氛升高，「但我要呼籲社區保持冷靜，等待警方進一步調查」。

波特蘭市長威爾森(Keith Wilson)對這起槍擊事件予以譴責，並表示ICE應該撤離波特蘭。威爾森指出：「憲法保障遭受侵蝕，流血衝突加劇，我們不能坐視不管。」他說，波特蘭不是軍隊探員的「訓練場」(training ground)，行政當局揚言要動用「全面武力」(full force)，已經引發致命後果。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，這起槍擊事件涉及正在執行「針對性車輛攔查」的邊境巡邏人員，對象為一名委內瑞拉 人。

麥克拉夫林在聲明中說：「當探員表明身分時，駕駛將車輛作為武器，企圖開車衝撞執法人員。」她表示，該名探員「開了一槍作為防衛」，槍擊事件後，「駕駛載著乘客逃離現場」。

華盛頓郵報報導，警方表示，槍擊事件似乎發生在波特蘭東南部一間醫療中心外。中槍的兩人隨後向東行駛了數英里，前往一棟公寓大樓並在那裡求助。