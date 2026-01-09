遭ICE槍殺明州女為美國出生公民 育3子女「非激進分子」

7日在明尼阿波利斯遭移民與海關執法局(ICE)探員開槍擊斃的37歲女子古德(Renee Nicole Good)。(路透)

一名美國移民與海關執法局(ICE )探員7日在明尼阿波利斯開槍擊 斃一名女子，該名死者身分已確認為37歲的古德(Renee Nicole Good)，她是一位三個孩子的母親，近期才搬到明尼蘇達州定居。本起事件已引起全國關注。

美聯社報導，古德是科羅拉多州出生的美國公民，據了解，除了一張交通罰單，她從未涉及其他法律問題。社交媒體上，她自稱為「詩人、作家、妻子與母親」，並以彩虹旗表情符號展現對多元性的支持。她在Pinterest上的照片顯示她微笑抱著孩子，貼文內容還包括紋身、髮型和居家裝飾等生活點滴。

古德的前夫(出於孩子安全考量要求匿名)表示，當天她剛送完6歲的兒子上學，正與伴侶駕車返回家中，途中遇到一群ICE探員。死者家庭去年才從密蘇里州堪薩斯市搬至明尼阿波利斯。

現場旁觀者拍攝的影片顯示，一名探員走向她的車，要求開門並拉住車門把手。古德開車前行時，另一名站在車前的ICE探員拔槍，近距離連開至少兩槍，擊中車內。事件後流傳的一段現場視頻則顯示，一名女子自稱是遭槍殺女子的伴侶，在槍擊發生後痛哭稱：「他們剛剛射殺了我的妻子。」

川普政府官員事後將古德描述為企圖以車輛襲擊聯邦人員的「國內恐怖分子」，但她的前夫表示，她並非激進分子，她也沒有參與過任何抗議示威活動。他形容前妻是虔誠的基督徒，年輕時曾參與北愛爾蘭的青年宣教之旅，喜愛唱歌，高中合唱團成員，並曾在大學修習聲樂表演。

她曾在維吉尼亞州 Old Dominion University主修創意寫作，2020年獲得學校文學獎項。古德亦曾與第二任丈夫(已於2023年去世)共同主持播客。

古德有一女兒與前婚生的兒子(現年15歲與12歲)，另有一名6歲兒子來自第二段婚姻。前夫表示，她近年多以全職家庭主婦為主，但過去曾任牙科助理及信用合作社職員。