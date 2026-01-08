我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西19歲男困柬埔寨 與母視頻按酒窩暗示「救我」

與夫同台熱舞被酸「體態像大媽」 女藝人高EQ回擊

川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵蘭島居民每人發送1萬至10萬美元不等金額，說服他們。圖為格陵蘭島居民。(路透資料照)
知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵蘭島居民每人發送1萬至10萬美元不等金額，說服他們。圖為格陵蘭島居民。(路透資料照)

川普政府打算怎麼「購買」格陵蘭島這座擁有5萬7000名人口的北極島嶼？路透報導，知情人士透露，美國官員曾討論過直接向格陵蘭島居民每人發送1萬至10萬美元不等金額，說服他們脫離丹麥，加入美國。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在簡報中承認，川普及其國安幕僚正在「研究潛在購買方案」。國務卿魯比歐(Marco Rubio)則表示，他下周將在華府與丹麥外長會面討論格陵蘭島議題。

知情人士透露，川普一年前就職之前，幕僚就已開始討論如何拿下格陵蘭島。上周末川普政府大膽發動突襲，捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)後，白宮急於趁勢實現川普其他長期地緣政治目標，相關討論變得更具緊迫性。

熟悉白宮內部討論人士表示，直接送一筆錢給島民的討論並非最近才出現，但這幾天因事情發展討論更加認真，幕僚考慮送給島民的補償金額更高，以每人10萬元計，總計將近60億元。

不過，川普政府打算循何途徑、何時發錢給島民，格陵蘭島得要拿什麼出來交換，細節仍待釐清。但是這招讓人感覺交易性質過於濃厚，而且恐有貶低格陵蘭人的風險。

白宮官員6日表示，川普幕僚考慮方案之一是與格陵蘭島達成所謂「自由聯合協定」(Compact of Free Association，COFA)。美國已與多個獨立國家簽署COFA，細節因簽署國而異；該協議目前適用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉等小島國。

美國政府通常提供許多基本服務，如郵件遞送和軍事保護；作為交換，美軍可在COFA國家自由行動，與美國貿易基本免稅。

格陵蘭島可能需要脫離丹麥，才能推進與美國簽署COFA等計畫。美國理論上可以透過發錢來促使格陵蘭島民投票支持獨立或簽署COFA。

民調顯示絕大多數格陵蘭人希望獨立，但出於對脫離丹麥的經濟成本及其他問題的擔憂，大多數格陵蘭議員一直沒有呼籲進行獨立公投。調查也顯示，大多數格陵蘭人雖然願意脫離丹麥，但不想成為美國的一部分。

▼收聽一洲焦點Podcast：

格陵蘭 川普 丹麥

上一則

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

下一則

眾院通過3支出法案 聯邦政府足以維持運作到9月

延伸閱讀

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券救房貸族

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券救房貸族
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」
川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興

川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興
美參院通過程序性表決 限制川普對委內瑞拉再動武

美參院通過程序性表決 限制川普對委內瑞拉再動武

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課