數十萬委內瑞拉無證客 慶逮馬杜洛 憂己被遣返

佛州委內瑞拉社區民眾聽到馬杜洛被捕的消息，紛紛上街慶祝，有人手持「感謝川普」的字牌。但數十萬委國無證客仍面臨遣返。(路透)

有線電視新聞網(CNN)7日報導，委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕之後，委內瑞拉前途未卜，但在美國的數十萬委國無證移民 依然面臨遣返；許多委內瑞拉移民慶祝馬杜洛夫妻雙雙落網的同時，不禁擔心如果遭到川普 政府遣返回國，下場將會如何。

倡議組織「委內瑞拉裔美國人核心小組」(Venezuelan-American Caucus)執行主任費羅(Adelys Ferro)指出，委國移民面臨的不確定感比以往更深刻、更龐大，「那種絕望，筆墨難以形容」。

司法部在5日送交法院的馬杜洛訴狀文件中，明確表達川普政府將援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)，繼續驅逐委內瑞拉無證移民。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)4日接受福斯新聞網(Fox News)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)專訪時說：「今日的委內瑞拉已經比過去更自由，只要川普總統仍在白宮且保護美國人民利益，這種改變就會持續下去，因為漣漪效應將把自由帶到委內瑞拉。」

CNN報導，川普政府資深官員表示，委內瑞拉目前狀況已經比幾年前改善許多，委國人民可以回到故鄉。

諾姆4日在福斯節目中的發言引起某些混淆，後來國土安全部透過社群媒體發表澄清聲明。她在節目中說，臨時保護身分(temporary protected status)遭到取消的委內瑞拉公民現在可以申請難民，但國土安全部後來在社群網站X發文寫道，諾姆已經終止50多萬委內瑞拉人的臨時保護身分，「現在他們可以回到心愛的國家」。

美國公民暨移民局(USCIS)發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)表示，政府立場從未改變，USCIS呼籲在美非法居留的委內瑞拉人使用CBP Home手機應用程式安全且有秩序地返國，USCIS也將繼續根據現行法律與規定處理庇護與難民申請案件。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，從2020年到2021年間，來自委內瑞拉的人口在美國國內增加近600%，

無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，2024年中期有76萬4000名委內瑞拉人在美國生活。