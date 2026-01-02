一家人入籍法國遭川普開酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

好萊塢影星克隆尼2025年11月16日出席在菲律賓帕賽市舉行的社會公益峰會。（美聯社）

好萊塢 影星喬治克隆尼一家人日前正式取得法國國籍，美國總統川普 則上真實社群開酸，還諷刺他靠政治搏到的版面比「完全平庸的電影還多」。克隆尼則反擊表示，「讓美國再次偉大」就從今年的期中選舉 開始。

克隆尼與民主黨高層關係密切，曾在敦促前總統拜登2024年放棄連任發揮重要作用，也與川普交惡。川普得知克隆尼夫婦正式成為法國公民後發文表示：「好消息！」

川普寫道：「克隆尼靠政治博到的版面，比他那幾部少得可憐、而且完全平庸的電影還多。他根本算不上什麼電影明星，只是一個普通人，卻整天對政治裡的常識指指點點、抱怨個沒完。」

克隆尼在元旦當天向「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）發出聲明，對川普的貼文做出回應。他表示：「我完全同意現任總統的說法，我們必須讓美國再次偉大，就從11月開始。」

克隆尼與家人多年來居住在法國南部，並讚揚法國的隱私法有效保護家人免受國際媒體侵擾，也讓他有機會在好萊塢之外撫養孩子。不過，他們於2025年12月入籍的消息曝光之際，正值法國自1日起收緊入籍語言要求，而克隆尼曾自陳法語程度有限，也使整起事件在法國國內同樣引發議論。