我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

擁特殊連結？威爾史密斯爆醜聞 涉性騷、不當解雇男小提琴手

一家人入籍法國遭川普開酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢影星克隆尼2025年11月16日出席在菲律賓帕賽市舉行的社會公益峰會。（美聯社）
好萊塢影星克隆尼2025年11月16日出席在菲律賓帕賽市舉行的社會公益峰會。（美聯社）

好萊塢影星喬治克隆尼一家人日前正式取得法國國籍，美國總統川普則上真實社群開酸，還諷刺他靠政治搏到的版面比「完全平庸的電影還多」。克隆尼則反擊表示，「讓美國再次偉大」就從今年的期中選舉開始。

克隆尼與民主黨高層關係密切，曾在敦促前總統拜登2024年放棄連任發揮重要作用，也與川普交惡。川普得知克隆尼夫婦正式成為法國公民後發文表示：「好消息！」 

川普寫道：「克隆尼靠政治博到的版面，比他那幾部少得可憐、而且完全平庸的電影還多。他根本算不上什麼電影明星，只是一個普通人，卻整天對政治裡的常識指指點點、抱怨個沒完。」

克隆尼在元旦當天向「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）發出聲明，對川普的貼文做出回應。他表示：「我完全同意現任總統的說法，我們必須讓美國再次偉大，就從11月開始。」

克隆尼與家人多年來居住在法國南部，並讚揚法國的隱私法有效保護家人免受國際媒體侵擾，也讓他有機會在好萊塢之外撫養孩子。不過，他們於2025年12月入籍的消息曝光之際，正值法國自1日起收緊入籍語言要求，而克隆尼曾自陳法語程度有限，也使整起事件在法國國內同樣引發議論。

川普 好萊塢 期中選舉

上一則

不會是107%了 商務部料將大幅下修進口義大利麵關稅

延伸閱讀

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係

高市早苗評估3月訪美 搶在川普訪中前鞏固與美關係
解放軍圍台 川普淡定 台不能篤定

解放軍圍台 川普淡定 台不能篤定
川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵
川普自曝每天服用阿斯匹靈超過醫師建議「想要清澈好血」

川普自曝每天服用阿斯匹靈超過醫師建議「想要清澈好血」

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23
法院文件指出，阿邁德(圖)面臨著「被違憲逮捕、懲罰性拘留，以及逐出」美國的迫切風險。(美聯社)

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

2025-12-25 20:09
當問到解放軍在台灣周邊演習時 ，川普轉而吹捧他和中國國家主席習近平的關係。(路透)

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

2025-12-29 19:08
2023年5月，在德州哈林根，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自瓜地馬拉的無證客。(美聯社)

川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效

2025-12-30 05:23

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境