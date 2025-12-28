關稅+通膨觸發15年來最嚴重倒閉潮 今年逾717企業破產

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
受通貨膨脹和關稅影響，今年倒閉企業很多。圖為破產的精神航空公司。(路透)
川普政府的關稅政策、物價上漲以及消費者信心趨疲導致2025年出現企業倒閉潮，嚴重程度甚至超過2010年「經濟大衰退」剛結束的時期。經濟學者警告，美國經濟華而不實，在發展失衡下，人工智慧(AI)之外，尤其是依賴進口的產業都會相當辛苦。

根據史坦普全球財智(S&P Global Market Intelligence)的統計，今年迄11月止，全美至少有717家企業破產倒閉，較去年同期增加14%，而且也創下自2010年來的最高紀錄。破產企業大都指出，通膨、利率、川普政府貿易政策擾亂供應鍊與推升物價，是他們無法繼續經營的主因。

更令人憂慮的是，今年以來大型企業破產(Mega Bankrupticies)家數激增。根據經濟顧問公司Cornerstone research指出，今年上半年有17家資產總值在10億元以上的大型企業聲請破產，是自2020年新冠疫情爆發以來最高的半年期紀錄。

史坦普全球財智指出，在今年的倒閉企業中，以製造、營建與運輸業為主。盡管川普一再強調要重振美國製造業，但是其對等關稅政策卻是重創製造業。根據聯邦政府資料，在迄11月止的一年期，製造業共損失7萬個職缺。

消者者導向的企業，尤其是販售非民生必須消費品的零售業者，受創程度僅次於製造業。由此顯示通膨已使得消費者購物的態度趨於謹慎。專家指出，由於關稅影響，消費者平均一年會增加1800元的支出負擔。在負擔危機意識升高下，消費者大都會優先考慮房租與日常生活所需支出，而不是把錢花在珠寶、手工藝品與家具等非必要支出上。

許多經濟學者都指出，盡管通膨數字低於預期，11月的年通膨率只有2.7%，不過這是因為有許多企業都是自行吸收因川普貿易戰而導致的成本價格上漲壓力，並沒有轉嫁到市場上。耶魯大學管理學院教授索南菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)表示：「企業都知道民眾所面臨的負擔危機，他們會盡力自行吸收關稅成本與高利率的衝擊，但是他們遲早會將價格壓力轉嫁出去。」他指出，財務體質強健的企業尚能承受壓力，但是體質脆弱，尤其是依賴進口的企業就可能撐不住了。

KPMG資深經濟學者馬丁-申貝格(Meagan Martin-Schoenberger)表示，雖然川普政府也對企業推出多項進口稅賦優惠，但是多集中在科技業，尤其是AI相關產業，而非科技業都未蒙其利。

他強調，今年企業破產的情況就凸顯出美國經濟中的矛盾性，盡管今年第三季經濟成長年率達4.3%，是兩年來最高，但是這主要是受富人消費與企業在AI方面的支出所帶動。他說：「我們的經濟表面上看來相當強勁，但是並未反映在所有的產業上。」

受通貨膨脹和關稅影響，今年倒閉企業很多。圖為破產的Rite Aid連鎖藥房。(美...
