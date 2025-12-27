我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

川普翻轉美國數十年貿易政策 帶來股市動盪等4大影響

記者胡玉立／綜合報導
川普宣布對全世界加徵對等關稅，憑一己之力翻轉美國貿易政策及全球貿易秩序。(路透)
川普總統1月重返白宮後，隻手推翻美國延續數十年的貿易政策，為曾經開放的美國經濟體築起關稅壁壘。美聯社報導，川普的貿易政策產生四大影響：實際關稅稅率極高、關稅收入未縮小貿易逆差、中國進口額大幅下滑、股市動盪。

報導指出，川普對幾乎所有國家進口商品徵收兩位數關稅，擾亂全球貿易，對消費者和企業帶來沉重預算壓力。儘管川普聲稱這些關稅將縮小美國持續數十年的貿易逆差，讓製造業帶回美國，但事實證明，擾亂全球供應鏈的結果是，進口商將關稅成本轉嫁給消費者，包括美國家庭在內都面臨物價上漲的代價。

此外，由於川普推出關稅作法反覆無常，不斷宣布、暫停或修改、不時推出新關稅，2025年成為近年來經濟最動盪的一年。

衡諸川普過去一年關稅政策四大影響如下：

一、從美國「實際」關稅稅率(effective tariff rate)來看，耶魯大學預算實驗室數據顯示，2025年美國實際關稅稅率在4月達到高峰後，至11月實際關稅稅率仍接近17%，是1月平均水準的七倍，也是1935年以來最高水平。「實際關稅稅率」是基於實際進口商品計算的平均值，是衡量關稅對美國消費者和企業整體影響的關鍵指標。

二、從關稅收入與美國貿易逆差角度來看，川普提高關稅確實增加美國收入，關稅收入截至11月逾2360億元，遠超過往年，但仍只佔聯邦政府總收入一小部分。美國貿易逆差自年初以來顯著下降；川普加徵關稅前，3月貿易逆差達到創紀錄1364億元，9月貿易逆差降至528億元；但今年1至9月的貿易逆差仍比去年1至9月高出17%。

三、從美國最大貿易夥伴進口表現來看，川普關稅政策對美中貿易影響最大。中國曾是美國最大進口來源國，如今已跌至加拿大和墨西哥之後，位居第三。根據彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)研究員鮑恩(Chad Bown)的計算，美國對中國進口商品徵收關稅目前高達47.5%；今年前三季度中國進口美國商品總值下降近25%。今年迄今，來自墨西哥、越南和台灣的商品總值均有所成長。

四、在股市波動方面，今年股市波動最烈時期，正是川普關稅政策波動最劇烈時期。史坦普500指數4月經歷最大單日和單周波動，3月和6月則分別出現最大月度跌幅和漲幅。

關稅 川普 墨西哥

