我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統伉儷25日在白宮接聽小朋友的電話，川普告訴小朋友不會讓壞聖誕老人進來美國。（路透）
川普總統伉儷25日在白宮接聽小朋友的電話，川普告訴小朋友不會讓壞聖誕老人進來美國。（路透）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞正在佛州海湖莊園度假，平安夜一同參與接聽小朋友打進北美防空司令部(NORAD)電話的年度傳統活動。川普一邊詢問孩子們最期待收到哪些禮物，一邊保證不會讓「壞聖誕老人」潛入國內，甚至半開玩笑地表示，聖誕襪裡裝滿煤炭也未必是壞事。

美聯社報導，川普與梅蘭妮亞並排而坐，兩人合計接聽約12通電話。有一次，當梅蘭妮亞正在講電話、而川普則在等待下一通來電時，他注意到妻子幾乎沒有分心理會自己，並說：「她可以完全專注，不用聽我說話。」

川普與來自奧克拉荷馬州、年齡分別為4歲與10歲的孩子通話時表示：「我們要確保聖誕老人是好的，聖誕老人是一位非常好的人。我們要確保他沒有被滲透，不會讓壞聖誕老人滲透進我們的國家。」他並未進一步說明相關含意。

一名北卡羅來納州的8歲孩子詢問，如果沒有人為聖誕老人準備餅乾，他會不會生氣，川普表示自己不這麼認為，「但我想他會很失望。」他接著開玩笑說：「你知道，聖誕老人多少有點像小天使那樣圓潤。你知道這是什麼意思嗎？就是有點胖胖的。我想聖誕老人會想要一些餅乾。」

一名堪薩斯州的8歲女孩被問到希望聖誕老人帶來什麼禮物時，回答說：「呃，不要煤。」川普則引用承諾振興國內煤炭產業的競選口號回應：「你是說乾淨、美麗的煤嗎？」隨後笑著向在場人士表示：「我得這麼說，抱歉。」

川普的回應甚至讓正在接聽另一通電話的第一夫人梅蘭妮亞轉頭對他微笑。川普接著表示：「煤乾淨又美麗，請務必要記住這一點。但你不想要乾淨美麗的煤，對吧？」女孩回答「不要」，並表示她更希望收到芭比娃娃、衣服和糖果。

美聯社報導，川普與孩子們通話時心情相當愉快，甚至一度表示自己「可以整天這樣做」，但可能仍得回去處理更為緊迫的事務，例如致力於平息俄烏戰事。不過，川普過去經常在聖誕節期間藉機批評政治對手，今年也不例外，在結束平安夜通話後不久就上真實社群發文，寫道：「祝大家聖誕快樂，包括那些激進左派敗類，他們竭盡所能想要摧毀我們的國家，但都慘遭失敗。」

美國總統川普平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行...
美國總統川普平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行動」的小朋友致電活動。（美聯社）

川普 梅蘭妮亞 奧克拉荷馬州

上一則

向英國觀眾演說 吉米金莫諷暴政：川普作為像國王

下一則

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

延伸閱讀

「川普級戰艦」劍指中國？中外專家質疑造艦能力與執行難度

「川普級戰艦」劍指中國？中外專家質疑造艦能力與執行難度
不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲
聖誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」

聖誕節照樣動武 川普宣布美軍重擊奈及利亞IS「恐怖分子敗類」
高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單