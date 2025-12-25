特赦「遊說業」興起 傳佣金達600萬 趙長鵬案最具說服力

川普總統長子小川普(右)10月帶著他的說客朋友到白宮為加密貨幣交易平台幣安的趙長鵬(左)尋求特赦；「特赦遊說業」正興起，傳「特赦成功佣金」高達600萬元。(美聯社)

華爾街日報報導，川普總統在行使總統特赦權方面，第一和第二任期的作法，明顯大為不同。與川普關係密切人士透露，川普第二任期面對特赦的態度，部分出於他本人的刑事被告經歷，而且已催生出了「特赦遊說業」，說客遊說特赦據稱目前收費達百萬元，部分與川普關係親近的說客還接獲提議，「特赦成功佣金」高達600萬元。

首任首年特赦1人 二任首日1500人

川普總統第一任期首年只特赦了一名罪犯，該任期最後一天另外發布約140項特赦令。但川普第二任期首日即大赦1500多人，此後又特赦了87名個人和公司。最近幾個月來的連串特赦案，從說客出馬遊說到川普宣布特赦，速度快得甚至讓一些川普親信都感到驚訝。

川普曾暗示，要是他被說服某人確實受到「不公對待」，就不會花太多時間細究案情。政府官員表示，川普常樂於助人，尤其當有人說出「遭受不公正迫害」這幾個字時。川普常聲稱他特赦的人，都是「政治迫害」受害者。

最近多起特赦案中，全球規模最大加密貨幣 交易平台幣安公司(Binance)創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)快速獲得川普特赦，在華府引發高度爭議。民主黨人指責此舉無異是明目張膽的腐敗行徑。

華爾街日報報導，趙長鵬是川普第二任期總統特赦「非正式新途徑」的受益者；這個新途徑允許一些財力雄厚或有政治關係的說客，繞過傳統特赦程序，成功「達陣」。令白宮 人員意外的其他獲得特赦者，包括前宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)和德州聯邦民主黨眾議員庫維拉(Henry Cuellar)。

傳幣安付500萬佣金 聯邦資料為80萬

報導指出，川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)10月帶著他的說客朋友麥克道爾(Ches McDowell)到白宮橢圓形辦公室。知情人士透露，他們進入辦公室後，麥克道爾便向川普提出趙長鵬尋求特赦案；當天下午川普即同意特赦；一周後，川普正式簽署趙長鵬特赦令。

幣安公司在第三季向麥克道爾支付45萬元，他當時剛註冊遊說身分10天。聯邦紀錄顯示，幣安公司曾支付約80萬元給說客，用於遊說特赦、推動美國政策改變等事宜。知情人士透露，幣安曾接觸其他說客，承諾若能助其獲赦，將支付高達500萬元「成功佣金」。但麥克道爾說，他沒有收到任何「成功費」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，「總統認為拜登政府在打擊加密貨幣戰爭中，把趙長鵬當成攻擊目標；總統希望糾正此錯誤。」