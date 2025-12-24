川普平安夜接孩童來電談「乾淨美麗的煤」：不讓壞聖誕老人入境

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行動」的小朋友致電活動。(美聯社)
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行動」的小朋友致電活動。(美聯社)

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞正在佛州海湖莊園度假，平安夜一同參與接聽小朋友打進北美防空司令部（NORAD）電話的年度傳統活動。川普一邊詢問孩子們最期待收到哪些禮物，一邊保證不會讓「壞聖誕老人」潛入國內，甚至半開玩笑地表示，聖誕襪裡裝滿煤炭也未必是壞事。

美聯社報導，川普與梅蘭妮亞並排而坐，兩人合計接聽約12通電話。有一次，當梅蘭妮亞正在講電話、而川普則在等待下一通來電時，他注意到妻子幾乎沒有分心理會自己，並說：「她可以完全專注，不用聽我說話。」

川普與來自奧克拉荷馬州、年齡分別為4歲與10歲的孩子通話時表示：「我們要確保聖誕老人是好的，聖誕老人是一位非常好的人。我們要確保他沒有被滲透，不會讓壞聖誕老人滲透進我們的國家。」他並未進一步說明相關含意。

一名北卡羅來納州的8歲孩子詢問，如果沒有人為聖誕老人準備餅乾，他會不會生氣，川普表示自己不這麼認為，「但我想他會很失望。」他接著開玩笑說：「你知道，聖誕老人多少有點像小天使那樣圓潤。你知道這是什麼意思嗎？就是有點胖胖的。我想聖誕老人會想要一些餅乾。」

一名堪薩斯州的8歲女孩被問到希望聖誕老人帶來什麼禮物時，回答說：「呃，不要煤。」川普則引用承諾振興國內煤炭產業的競選口號回應：「你是說乾淨、美麗的煤嗎？」隨後笑著向在場人士表示：「我得這麼說，抱歉。」

▲ 影片來源：X平台＠EricLDaugh（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普的回應甚至讓正在接聽另一通電話的第一夫人梅蘭妮亞轉頭對他微笑。川普接著表示：「煤乾淨又美麗，請務必要記住這一點。但你不想要乾淨美麗的煤，對吧？」女孩回答「不要」，並表示她更希望收到芭比娃娃、衣服和糖果。

美聯社報導，川普與孩子們通話時心情相當愉快，甚至一度表示自己「可以整天這樣做」，但可能仍得回去處理更為緊迫的事務，例如致力於平息俄烏戰事。不過，川普過去經常在聖誕節期間藉機批評政治對手，今年也不例外，在結束平安夜通話後不久就上真實社群發文，寫道：「祝大家聖誕快樂，包括那些激進左派敗類，他們竭盡所能想要摧毀我們的國家，但都慘遭失敗。」

第一夫人梅蘭妮亞平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行動」與小朋友致電。(美聯社)

川普總統平安夜在佛州海湖莊園參加北美防空司令部（NORAD）「追蹤聖誕老人行動」。(美聯社)

