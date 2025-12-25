我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

不論國籍 美國務院擴大審查H-1B申請人社媒

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據統計，印度是取得H-1B簽證最多的國家，抽籤規定修改，勢將造成影響。圖為印度一家美國簽證顧問中心。（路透）
據統計，印度是取得H-1B簽證最多的國家，抽籤規定修改，勢將造成影響。圖為印度一家美國簽證顧問中心。（路透）

美國駐印度大使館22日針對H‑1B簽證及H‑4簽證申請人發布「全球警示」，指美國國務院自15日起已擴大審查程序，將所有H‑1B簽證和H‑4簽證申請人的社群媒體足跡納入標準簽證審查環節，審查對象不分國籍，駐印度大使館「鼓勵申請人儘早遞交申請，並預期這兩類簽證處理時間會有所延長」。

印度時報（Times of India) 報導，面對美國政府開始審查簽證申請人的社群媒體足跡，蘋果、谷歌、微軟等大型科技公司紛紛發出通知，提醒持工作簽證員工暫時不要離境，避免出國旅行。

美國駐印度大使館公告指出，這項在全球進行的審查行動，旨在處理H‑1B計畫遭濫用問題，同時確保美國企業持續延攬全球頂尖人才。美國各地大使館與領事館將持續受理H‑1B與H‑4非移民簽證申請。

值得注意的是，美國領事官員標準簽證審查程序新加入的「線上活動檢查」（online presence reviews）通常包括：審查申請人的社群媒體個人頁面、公開數位足跡及其他線上識別資訊，藉以核實申請人背景與申請意圖。

近年來印度人占H-1B簽證取得名額70%以上，任何有關H-1B規則的修改，都可能對印度人造成重大影響。據美國公民及移民服務局數據，H-1B簽證擔保人數最多的五家雇主是：亞馬遜、Meta、微軟、塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）和谷歌。

蘋果公司移民事務團隊發出電郵指出：「鑑於近期更新及返美時可能面臨無法預測的延誤，我們強烈建議目前沒有有效H‑1B簽證簽章的員工，暫時避免國際旅行。」 

微軟則發出通知表示，對於持H‑1B／H‑4簽證身分的員工，新的社群媒體審查已導致簽證預約改期與貼簽出現延誤。微軟公司形容「情勢快速變化」，並向身在美國境外的員工發出「初步指引」，敦促他們「務必在現有簽證到期前返回美國」。

工作簽證 印度 社群媒體

上一則

H-1B收費10萬元 危及教師醫護需求 新州檢長提控

下一則

特赦「遊說業」興起 傳佣金達600萬 趙長鵬案最具說服力

延伸閱讀

歐洲人打擊網路仇恨遭美拒發簽證 歐盟法德齊譴責

歐洲人打擊網路仇恨遭美拒發簽證 歐盟法德齊譴責
H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權 明年2/27生效

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權 明年2/27生效
聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法
控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列