不論國籍 美國務院擴大審查H-1B申請人社媒

據統計，印度是取得H-1B簽證最多的國家，抽籤規定修改，勢將造成影響。圖為印度一家美國簽證顧問中心。（路透）

美國駐印度 大使館22日針對H‑1B簽證及H‑4簽證申請人發布「全球警示」，指美國國務院自15日起已擴大審查程序，將所有H‑1B簽證和H‑4簽證申請人的社群媒體 足跡納入標準簽證審查環節，審查對象不分國籍，駐印度大使館「鼓勵申請人儘早遞交申請，並預期這兩類簽證處理時間會有所延長」。

印度時報（Times of India) 報導，面對美國政府開始審查簽證申請人的社群媒體足跡，蘋果、谷歌、微軟等大型科技公司紛紛發出通知，提醒持工作簽證 員工暫時不要離境，避免出國旅行。

美國駐印度大使館公告指出，這項在全球進行的審查行動，旨在處理H‑1B計畫遭濫用問題，同時確保美國企業持續延攬全球頂尖人才。美國各地大使館與領事館將持續受理H‑1B與H‑4非移民簽證申請。

值得注意的是，美國領事官員標準簽證審查程序新加入的「線上活動檢查」（online presence reviews）通常包括：審查申請人的社群媒體個人頁面、公開數位足跡及其他線上識別資訊，藉以核實申請人背景與申請意圖。

近年來印度人占H-1B簽證取得名額70%以上，任何有關H-1B規則的修改，都可能對印度人造成重大影響。據美國公民及移民服務局數據，H-1B簽證擔保人數最多的五家雇主是：亞馬遜、Meta、微軟、塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）和谷歌。

蘋果公司移民事務團隊發出電郵指出：「鑑於近期更新及返美時可能面臨無法預測的延誤，我們強烈建議目前沒有有效H‑1B簽證簽章的員工，暫時避免國際旅行。」

微軟則發出通知表示，對於持H‑1B／H‑4簽證身分的員工，新的社群媒體審查已導致簽證預約改期與貼簽出現延誤。微軟公司形容「情勢快速變化」，並向身在美國境外的員工發出「初步指引」，敦促他們「務必在現有簽證到期前返回美國」。