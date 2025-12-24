我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華商逃關稅1.9億被捕 面臨2億罰款+20年監禁

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

編譯盧炯燊／即時報導
英特爾執行長陳立武花了40分鐘，為自己和英特爾贏回川普的心 。(路透)
英特爾執行長陳立武花了40分鐘，為自己和英特爾贏回川普的心 。(路透)

英特爾 (Intel) 的晶片曾領風騷，然而多年的職能失調，早就被台積電(TSMC)等海外競爭對手反超。加上執行長陳立武(Lip-Bu Ta)今年8月7日遭總統川普抨擊「存在嚴重利益衝突，必須立即辭職」，讓英特爾陷於無可挽救的境地。然而陳立武之後與川普在白宮會晤40分鐘，讓英特爾有起死回生之勢。

路透一篇獨家的長篇報導，引述知情人士揭開了曾因缺乏必要的技術專長而遭質疑的陳立武，如何從川普炮轟到獲得青睞的內情。

陳陳立武出任執行長10個月以來，股價反彈約80%，漲幅跑贏了同期的大盤指數及Nvidia(輝達，又譯英偉達)。

政治從來不是66歲創投家陳立武的選項，之前未與川普謀面。他今年3月入主英特爾之前，在中國有大約600項投資，一些更與中國軍方有關，正是與中國的聯繫使他成為川普的眼中釘。

在被川普猛烈抨擊後，英特爾及陳立武迅速行動爭取與川普會面，8月11日在白宮橢圓形辦公室的「密談」裡，只有商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及財政部長貝森特(Scott Bessent) 參與。

川普的核心關切是如何扭轉英特爾頹勢，陳立武早有準備，提出放棄根據「晶片法」可獲得的巨額補貼，轉而接受了一種更具政治意味的方案：以公司股權換取川普政府資金支持。

最終，美國承諾投資57億元，換取英特爾近10%股份，成為其最大單一股東。這筆交易被盧特尼克稱為「公平的交易」。

此次白宮博弈展現了陳立武作為資深風險投資家的核心能力。會面前他動用人脈，邀請微軟、Nvidia的CEO為他背書。在會談中巧妙地將個人敘事與美國利益綁定，成功化解了「親中」指控。

交易公布後效果立竿見影，英特爾股價開啟漲勢，自陳立武上任後累計上漲約80%，更關鍵的是這筆「國家隊」注資，不僅為英特爾披上了一層戰略光環，重要的是為那些希望贏得川普青睞的潛在合作夥伴，敞開了大門，也標誌著美國產業政策進入了一個新時代：行政部門開始直接入股其認為具有重大戰略意義的私人企業。

川普 陳立武 英特爾

上一則

美延後對中晶片加徵關稅 專家：顧及川習會與期中選舉

下一則

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

延伸閱讀

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸
2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會

2026邁阿密G20峰會 川普邀哈薩克及烏茲別克總統與會
川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜

川普大規模撤回大使 美國在非洲外交人力不足問題雪上加霜
川普打造戰鬥艦 台學者：美軍「向岸投射」反制中共

川普打造戰鬥艦 台學者：美軍「向岸投射」反制中共

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明