「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

英特爾執行長陳立武花了40分鐘，為自己和英特爾贏回川普的心 。(路透)

英特爾 (Intel) 的晶片曾領風騷，然而多年的職能失調，早就被台積電(TSMC)等海外競爭對手反超。加上執行長陳立武 (Lip-Bu Ta)今年8月7日遭總統川普 抨擊「存在嚴重利益衝突，必須立即辭職」，讓英特爾陷於無可挽救的境地。然而陳立武之後與川普在白宮會晤40分鐘，讓英特爾有起死回生之勢。

路透一篇獨家的長篇報導，引述知情人士揭開了曾因缺乏必要的技術專長而遭質疑的陳立武，如何從川普炮轟到獲得青睞的內情。

陳陳立武出任執行長10個月以來，股價反彈約80%，漲幅跑贏了同期的大盤指數及Nvidia(輝達，又譯英偉達)。

政治從來不是66歲創投家陳立武的選項，之前未與川普謀面。他今年3月入主英特爾之前，在中國有大約600項投資，一些更與中國軍方有關，正是與中國的聯繫使他成為川普的眼中釘。

在被川普猛烈抨擊後，英特爾及陳立武迅速行動爭取與川普會面，8月11日在白宮橢圓形辦公室的「密談」裡，只有商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及財政部長貝森特(Scott Bessent) 參與。

川普的核心關切是如何扭轉英特爾頹勢，陳立武早有準備，提出放棄根據「晶片法」可獲得的巨額補貼，轉而接受了一種更具政治意味的方案：以公司股權換取川普政府資金支持。

最終，美國承諾投資57億元，換取英特爾近10%股份，成為其最大單一股東。這筆交易被盧特尼克稱為「公平的交易」。

此次白宮博弈展現了陳立武作為資深風險投資家的核心能力。會面前他動用人脈，邀請微軟、Nvidia的CEO為他背書。在會談中巧妙地將個人敘事與美國利益綁定，成功化解了「親中」指控。

交易公布後效果立竿見影，英特爾股價開啟漲勢，自陳立武上任後累計上漲約80%，更關鍵的是這筆「國家隊」注資，不僅為英特爾披上了一層戰略光環，重要的是為那些希望贏得川普青睞的潛在合作夥伴，敞開了大門，也標誌著美國產業政策進入了一個新時代：行政部門開始直接入股其認為具有重大戰略意義的私人企業。