法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

編譯葉亭均／即時報導
美國聯邦法官裁定，川普政府將H-1B簽證申請提高至10萬美元的計畫是合法的；示意圖。（路透）
美國聯邦法官表示，川普政府可以繼續推動對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用的計畫，這對依賴引進海外高技術人才的美國科技公司而言可謂是一次挫折。

美國聯邦地區法官霍維爾（Beryl Howell）周二裁定，總統川普大幅提高這一熱門簽證申請費用的做法是合法的。這一裁定支持美國政府限制移民、並刺激對美國勞工需求的行動。

原先對此舉提出訴訟，試圖阻止川普提高H-1B簽證申請費用措施的美國商會仍可對法院上述裁定提出上訴。

霍維爾駁回美國商會主張總統無權課徵該費用的說法，認定川普的公告是依據「國會明確授予總統的法定權限」所發布。

她在判決中寫道：「在本案中，國會賦予總統廣泛的法定權力，而總統運用該權力發布公告，以其認為適當的方式，處理他所認定屬於經濟與國家安全層面的問題。」

美國商會執行副總裁喬瑟佛在聲明中表示，10萬美元的申請費用，使H-1B簽證「成本高到難以負擔」。

他說：「我們對法院的裁定感到失望，正考慮進一步的法律行動，以確保H-1B簽證計畫能如國會原本的立法意圖運作，即讓各種規模的美國企業都能取得推動成長所需的全球人才。」

H-1B簽證計畫是以就業為基礎的移民制度核心之一，允許美國企業聘用具大學學歷、從事專業工作的外籍人士。川普於9月簽署公告，提高申請費用，以遏止他所說的會取代美國勞工的濫用情況。

H-1B簽證採抽籤制，但主要用於科技產業。根據美國政府資料，亞馬遜、塔塔顧問服務公司（Tata Consultancy Services）、微軟、Meta與蘋果，都是持有H-1B簽證數量最多的企業之一。

美國商會在10月提起訴訟，主張提高H-1B申請費用違法，因為此舉凌駕聯邦移民法，並超出國會賦予的費用設定權限。

H-1B 簽證 川普

