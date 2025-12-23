離岸風電叫停 參院民主黨揚言退能源基建談判

羅德島州外海的離岸風機，川普政府22日下令叫停營運。(美聯社)

川普 政府以國家安全風險為由停止離岸風電計畫，國會民主黨參議員 表示，除非川普政府撤銷對離岸風電的最新攻擊，否則民主黨將退出加速能源發展及基礎設施建設的立法談判。沿海州的羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)與新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)表示，將退出磋商已久的改革能源許可談判。

懷特豪斯與海恩瑞希都是參院能源、天然資源、環境與公共工程委員會的民主黨籍主要成員。兩人在聯合聲明中說：「如果許可談判還想繼續下去的話，對於已經完全獲准的可再生能源計畫發動非法攻擊的手段就必須停止。如果本屆政府拒絕遵守法律，許可改革將無法推動。」

國會山莊報(The Hill)分析，過去幾個月以來，民主黨參議員一直與共和黨同僚猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)、西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)交涉，希望取得能同時增進可再生能源與化石油料的協議。

川普政府宣布停止的5個正在興建中離岸風電計畫，將為麻州、紐約州、維吉尼亞州、羅德島州、康乃狄克州提供電力。其中羅德島州外海的Revolution Wind計畫，將為羅德島州與康州共計35萬戶家庭供電，計畫大約已完工80%。

民主黨籍康州州長賴蒙特(Ned Lamont)表示：「這是川普政府又一次反覆無常、反商業的舉動，將導致康州及整個地區的電價上漲。」

民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示：「對Revolution Wind做出的最新攻擊，比第一次攻擊更讓人匪夷所思。」他說，川普聲稱有國安風險，卻沒能證明或舉證風險存在，我與康州代表團站在一起，要為這個計畫奮鬥到底，「勞工值得保住工作，康州消費者則禁不起價格更高的電力」。

民主黨康州聯邦眾議員拉森(John Larson)指出，計畫喊停毫無根據。