布朗大學槍擊案／Reddit變「社群偵探社」 網友貼文成破案關鍵

編譯彭馨儀／綜合報導
聯邦與羅德島州治案有關當局能夠找到布朗大學校園槍擊案兇手，進而破案，先進監視科技和「社群網路偵探」功不可沒。

這起導致2名布朗大學生死亡，9人受傷的慘案，搜捕過程從膠著到破案，關鍵是無所不在的監視科技，從門鈴到汽車，以及龐大的車輛追蹤攝影機網路，最終協助追蹤到了內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)的下落。

槍擊案發生後，內維斯·瓦倫特從布朗大學校園離開，溜進大學所在的羅德島州普羅維登斯市(Providence)市區內。他利用難以追蹤的手機，戴著醫用口罩遮住臉部以躲避人臉辨識，並更換了租車的車牌，躲避數日的追捕。

這時，社群媒體Reddit普羅維登斯論壇。網友「約翰」發文，提供線索，表示目擊陌生男子頻繁出入一輛掛著佛羅里達車牌的日產轎車，感覺不對勁，敦促警方調查，其他Reddit用戶建議他聯繫FBI，他稱已採取了行動，讓警方得以將一輛汽車與內維斯·瓦倫特連結起來。

警方調閱普羅維登斯市數十支人工智慧攝影機畫面。監控公司Flock Safety的設備不僅讀取車牌，還辨識車款、顏色、側損及窗上鳥糞等細節。警方表示，該車在槍擊前近兩周，至少14次被拍到，遂向鄰近城市及州警請求追蹤相同車輛，惟新罕布夏州因隱私限制，影像保存期短，無相關記錄。最後警方在新罕布夏州發現內維斯·瓦倫特遺體。

羅德島州檢察長奈倫哈(Peter Neronha)表示，這則貼文「直接打開了案件」。普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)更致信FBI局長帕特爾(Kash Patel)，推薦約翰獲全額5萬美元懸賞，並獲邀請聖誕晚宴，甚至「城市鑰匙、終身免費咖啡甜甜圈」。但美聯社聯繫網友約翰，他拒絕評論也不接受採訪。

Reddit的普羅維登斯版，被稱為社群偵探社(Reddit Detective Agency)，幾乎沒有出現負面的指責，部分原因是管理的志工版主，負責把關。他使用平台15年，要求匿名發言，避免個人資訊洩露，也要求版上極力避免獵巫或暴民心態。版主表示，「常在附近走動的人，比隨身攝影機更可靠。約翰看到內維斯·瓦倫特來回解鎖車輛，覺得有異樣。」監控與社群智慧結合，證明科技與人力的互補，正重塑緝凶模式。

羅德島州 槍擊 新罕布夏州

