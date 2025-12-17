威爾斯稱范斯是陰謀論者 魯比歐：若范斯競選總統 我全力支持

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
國務卿魯比歐（右二）透露，如果副總統范斯（右一）要選總統，他願意退讓。（路透）
國務卿魯比歐（右二）透露，如果副總統范斯（右一）要選總統，他願意退讓。（路透）

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)在「浮華世界」(Vanity Fair)16日刊出的專訪中直言，副總統范斯(J.D. Vance)「十年來一直是陰謀論者」。國務卿魯比歐(Marco Rubio)則在受訪時表示，若范斯於2028年角逐共和黨總統提名，他不會參選並會全力支持范斯。

國會山莊報(The Hill)報導，威爾斯在接受記者魏波爾(Chris Whipple)訪問時，談到川普政府內部官員對「富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案」公開一事的重要性認知。她指出，真正理解這項議題對川普支持者有多關鍵的兩個人，是聯邦調查局局長帕特爾(Kash Patel)與副局長邦吉諾(Dan Bongino)，「因為他們一直活在那個世界裡，」威爾斯說，「還有副總統，他已經當了十多年的陰謀論者。」她補充說，帕特爾多年來不斷主張必須公開艾普斯坦檔案，但其對檔案內容的想像，事後證明並不正確。

范斯16日在賓州艾倫鎮的活動上被問及此事，他說他只相信最後證明是真的陰謀論，接著列舉他所稱「已被證實的陰謀論」，首先談到COVID-19的相關政策，「早在2020年，我就相信那個所謂瘋狂的陰謀論——在新冠疫情最嚴重的時候，讓三歲小孩戴口罩是很愚蠢的做法，我們其實應該讓他們發展一些語言能力。」

范斯又提到他相信的另一個陰謀論：拜登總統是否適任的問題，「我曾相信這個所謂瘋狂的陰謀論——媒體和政府正在掩蓋拜登明顯無法勝任總統工作的事實。」

根據紐約郵報(New York Post)報導，魯比歐在接受魏波爾專訪時則說，「如果范斯競選總統，他將會是我們的候選人，我會是第一批支持他的人之一。」

總統川普任期屆滿後，現年54歲的魯比歐與41歲的范斯被外界普遍視為是共和黨內最有潛力的兩位接班人選。川普今年稍早更曾公開「撮合」兩人，建議他們搭檔參選，但未明言由誰擔任正副總統候選人，當時他說，「我不確定還有誰會想跟這兩人競爭。如果他們組成一個團隊，將勢不可擋。」

川普還多次暗示，可能尋求突破憲法兩屆任期限制再次參選，但坦言，這道法律門檻恐怕難以跨越。對此，威爾斯強調川普「無意違反憲法第22條修正案」，但「他確實樂在其中地談論這件事」。

