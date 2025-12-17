我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我

記者顏伶如／綜合報導
在威爾斯眼中，馬斯克是個在白宮搭帳篷睡覺的行為怪異人士。（路透）
在威爾斯眼中，馬斯克是個在白宮搭帳篷睡覺的行為怪異人士。（路透）

白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)接受「浮華世界」雜誌(Vanity Fair)訪問表示，科技富豪馬斯克(Elon Musk)掌理政府效率部時廢除美國國際開發署(US Agency for International Development)，她聽到消息被「嚇呆」(aghast)，「舉凡關注政府運作，知道USAID做些什麼事的所有人，都明白他們做得非常好」。威爾斯表示，如果由她處理問題，不會採用馬斯克的手段。

她表示，馬斯克率領政府效率部時的處事手段，跟他身為特斯拉(Tesla)與SpaceX執行長兼創辦人的背景有關。她說，馬斯克的態度是事情必須盡快完成，漸進主義者( incrementalist)沒辦法讓火箭飛上月球，馬斯克的態度肯定會有一番大破大立，「但USAID的處理程序不會讓有理智的人覺得是好辦法」。USAID成立於1961年，旨在對發展中國家提供援助。

威爾斯指出，當馬斯克說「我們要做這個」的時候，他其實已經著手行動了。

她說，馬斯克公開坦承使用K他命(ketamine)，還是個「古怪傢伙」(an odd, odd duck)，「我覺得天才都是這樣」。

馬斯克今年5月底離開川普政府。與川普總統從關係密切變成公開決裂，某部分原因是馬斯克批評川普「又大又美法」內容，但兩人後來和解，也恢復聯絡。

Axios新聞網站報導，馬斯克已經開始為共和黨參、眾議院期中選舉贊助選舉資金，由此可見馬斯克與川普的關係歷經今年稍早的決裂之後，如今已經回溫。今年稍早，馬斯克一度揚言要籌組第三政黨，在選舉裡支持挺身而出挑戰現任共和黨國會議員的候選人。

報導指出，為2026年選舉贊助共和黨國會議員的動作，顯示馬斯克已經堅定回歸共和黨陣營。兩名消息人士說，馬斯克近來為共和黨國會議員選舉大手筆開出贊助支票，並表示選舉期間還會有更多贊助，金額則待選舉獻金財報公布。

馬斯克 共和黨 川普

自駕計程車有商機 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億估值

路透民調：川普支持率跌至39% 經濟表現扣分

白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

白宮幕僚長專訪說漏嘴？川普有酒鬼性格、趁機復仇

名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

2025-12-09 11:06

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

