稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我

在威爾斯眼中，馬斯克是個在白宮搭帳篷睡覺的行為怪異人士。（路透）

白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)接受「浮華世界」雜誌(Vanity Fair)訪問表示，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)掌理政府效率部時廢除美國國際開發署(US Agency for International Development)，她聽到消息被「嚇呆」(aghast)，「舉凡關注政府運作，知道USAID做些什麼事的所有人，都明白他們做得非常好」。威爾斯表示，如果由她處理問題，不會採用馬斯克的手段。

她表示，馬斯克率領政府效率部時的處事手段，跟他身為特斯拉(Tesla)與SpaceX執行長兼創辦人的背景有關。她說，馬斯克的態度是事情必須盡快完成，漸進主義者( incrementalist)沒辦法讓火箭飛上月球，馬斯克的態度肯定會有一番大破大立，「但USAID的處理程序不會讓有理智的人覺得是好辦法」。USAID成立於1961年，旨在對發展中國家提供援助。

威爾斯指出，當馬斯克說「我們要做這個」的時候，他其實已經著手行動了。

她說，馬斯克公開坦承使用K他命(ketamine)，還是個「古怪傢伙」(an odd, odd duck)，「我覺得天才都是這樣」。

馬斯克今年5月底離開川普 政府。與川普總統從關係密切變成公開決裂，某部分原因是馬斯克批評川普「又大又美法」內容，但兩人後來和解，也恢復聯絡。

Axios新聞網站報導，馬斯克已經開始為共和黨 參、眾議院期中選舉贊助選舉資金，由此可見馬斯克與川普的關係歷經今年稍早的決裂之後，如今已經回溫。今年稍早，馬斯克一度揚言要籌組第三政黨，在選舉裡支持挺身而出挑戰現任共和黨國會議員的候選人。

報導指出，為2026年選舉贊助共和黨國會議員的動作，顯示馬斯克已經堅定回歸共和黨陣營。兩名消息人士說，馬斯克近來為共和黨國會議員選舉大手筆開出贊助支票，並表示選舉期間還會有更多贊助，金額則待選舉獻金財報公布。