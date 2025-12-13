擴建白宮宴會廳 川普撤建築師 保護古蹟團體提告促停工

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統想擴大白宮新建宴會廳的規模，首席建築師麥可里(左)與他意見不合後，傳被川普換掉。(美聯社)
川普總統想擴大白宮新建宴會廳的規模，首席建築師麥可里(左)與他意見不合後，傳被川普換掉。(美聯社)

川普總統無視文物保護人士的憂慮，未經國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)批准便拆除了整個白宮東廂，引發強烈抗議，已經有保護古蹟團體向聯邦法院提起訴訟，要求暫停宴會廳擴建計畫；同時由於川普不斷想要擴大宴會廳規模，與首席建築師麥可里(James McCrery II)出現分歧，據傳川普已改聘另一間建築師事務所。

美聯社報導，由國會設立、旨在協助保護歷史建築的非營利組織「國家歷史保護信託基金」(National Trust for Historic Preservation)12日提告，要求法院阻止宴會廳擴建，直到完成全面的設計審查、環境評估、公眾意見徵詢，並經國會辯論和批准之後才能繼續動工。訴狀寫道：「任何總統都無權在未經任何審查的情況下拆除白宮的任何部分…也都無權在未給予公眾參與機會的情況下，擅自在公共土地上建造宴會廳。」

該基金也希望法院裁定，川普快速推動該計畫的行為違反了「行政程序法」(Administrative Procedure Act)和「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act，NEPA)的多項條款，且未諮詢立法機關也逾越其憲法權限。

該基金10月21日曾致函國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)、藝術委員會(Commission of Fine Arts)、國家公園管理局(National Park Service)、國會，敦促停止該計畫並要求政府遵守聯邦法律，結果未收到任何回覆；上述機構和聯邦總務署(GSA)及各機構領導人都被列為被告。

白宮官員近幾周抱怨麥可里和川普之間的摩擦將會拖累擴建計畫，兩人在宴會廳規模、是否契合白宮經典設計等方面意見不合。有線電視新聞網(CNN)引述多位消息人士，稱麥可里現已退居二線。一名白宮高階官員表示麥可里及其建築事務所將不再參與該案，但另兩名白宮官員否認麥克里被解雇，稱他將繼續擔任宴會廳計畫的顧問。

據白宮聲明，接手的是位於華盛頓特區的沙洛姆·巴拉內斯聯合事務所(Shalom Baranes Associates)，該事務所此前曾設計過聯邦總務署的總部大樓。

川普總統想擴大白宮新建宴會廳的規模，首席建築師麥可里(左)與他意見不合後，傳被川...
川普總統想擴大白宮新建宴會廳的規模，首席建築師麥可里(左)與他意見不合後，傳被川普換掉。圖為兩人稍早在白宮屋頂討論建案。(美聯社)

