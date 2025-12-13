數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

近期傳出多起與美國公民 結婚的綠卡 申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾為公民配偶綠卡申請人設立豁免條款，過去這類人簽證過期滯留美國，從來不成問題；最近的拘留案例代表持續數十年的移民政策出現「空前變化」，已造成公民配偶綠卡申請人的恐慌。

各地傳入籍面試、宣誓入籍儀式遭臨時取消

與此同時，全國各地法律援助機構和尋求入籍的個人都傳出消息指出，許多人因其原籍國被川普政府列為高風險國家，入籍面試和宣誓入籍儀式遭到取消；有些人甚至是在最後一刻，才被告知取消。成千上萬按部就班提出申請或等待入籍的移民，正面臨混亂困惑和焦慮無助；他們陷入進退兩難境地，不知道自己是否還能成為美國公民。

美國公民暨移民服務局(USCIS)向「時代」周刊(TIME)表示，該機構已「暫停所有來自高風險國家外國人的入籍審批，以確保全面審查篩選所有來自這些國家的外國人。」

加州聖地牙哥數十例 紐約市、克利夫蘭和猶他也有

國家廣播公司(NBC)報導則指出，拘捕簽證逾期的公民配偶綠卡申請人，是川普總統針對合法移民途徑、加強審查綠卡申請人的最新政策之一。光是加州聖地牙哥就發生數十例，紐約市、克利夫蘭和猶他州也出現類似案例。許多人是在接受綠卡申請例行面談時被捕。

聖地牙哥移民律師貝哈爾(Jan Joseph Bejar)表示，他的一名客戶在感恩節前兩天，到USCIS辦公室接受綠卡申請面試，USCIS官員當場表示會批准相關申請第一部分，客戶還以為「離成功只差一步之遙」，但面試一結束，就被ICE幹員帶走。

貝哈爾指出，客戶們現在擔心，即使自己符合法律規定的合法永久居民資格且沒有任何犯罪紀錄，也有可能被拘留；這類逮捕行動若蔓延全國，「後果不堪設想。」

資深律師表示，國會曾為希望取得綠卡的美國公民配偶設立例外條款。法律規定，包括配偶在內的美國公民直系親屬，即使在申請成為合法永久居民期間處於非法移民 狀態，也有資格獲得綠卡。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)副主任格拉特(Julia Gelatt)表示，「法律有專門針對美國公民直系親屬的豁免條款，這一直是他們轉換身份的合法途徑，一切都按規矩走。」她解釋道，這項豁免主要是基於申請流程可能需時一年多，人們「很可能在結婚等待取得綠卡過程中，失去合法身份。」

貝哈爾表示，綠卡申請人若被ICE拘留，申請案就會進入移民法庭系統，檢方將提出反對申請人取得合法身分的論點。移民法庭多年來持續積壓案件，有效綠卡申請人的案件審理時間將因此延長，並增加納稅人負擔。

ICE透過聲明向NBC表示，「非法滯留美國者，包括在聯邦機構如USCIS辦公室等場所身分失效者，可能面臨根據美國移民法進行的逮捕或拘留。」USCIS數據顯示，目前至少有數十萬人處於綠卡申請流程某階段。