伊利諾州新法 禁止ICE在法院、醫院抓人

伊州州長普立茲克(中坐者)9日簽署HB1312法案，強化對無證移民保護。(伊州州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克9日簽署一項範圍廣泛的移民 保護法案，強化該州對無證移民社群的支持，倡議者稱此舉旨在抵禦「不公正的聯邦執法行動」。

普立茲克表示，這項新法是在捍衛伊州 居民的基本權利。他說：「今天簽署這項法案後，我們保護的是屬於伊州的人與機構。送孩子去日托、看醫生、到學校上課，都不應該是一件改變人生的風險任務。」他表示：「面對殘酷與恫嚇，伊州選擇團結與支持。川普、國土安全部(DHS)部長諾姆與邊境巡邏隊指揮官(Border patrol chief)博維諾(Gregory Bovino)訴諸人性中較卑劣的一面，但我們最優秀的人正在挺身而出。」

這項立法「眾議會法案第1312號(HB 1312)」提出多項核心保障措施：

─法院安全：禁止在法院內或周邊進行民事移民拘捕，確保民眾可無畏前往法院處理法律事務。

─醫療院所規範：限制醫療機構向聯邦移民單位分享個資，並要求各醫院制定因應執法行動的作業程序。

─教育場所保護：禁止學校及幼兒教育機構揭露學生移民身分，並須制定面對聯邦移民執法行動的通報流程。

─問責機制：建立法律途徑，讓遭逮捕或非法拘留的個人可追究聯邦機構的民權違反行為。

支持者表示，該法將進一步穩固伊州「友善移民州」的定位，並為無證移民在醫療、教育及司法途徑上提供必要保障。批評者則警告，州法可能與聯邦法律產生衝突，並妨礙移民執法。

此舉正值國土安全部日前要求州政府及州檢察長羅武(Kwame Raoul)，配合聯邦對州監獄中超過4000 名「犯罪外籍人士」的拘留通知。

ICE 的拘留請求(detainer)並非逮捕令，而是要求地方或州執法單位在犯人原定釋放時間後最多延長48小時羈押，或事先通知 ICE 以便接管。

DHS表示，移民與海關執法局(ICE)局長萊昂斯(Todd Lyons)早在9月已致函伊州檢察長，但未獲回覆。

DHS助理部長麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)強烈批評伊州做法，稱：「州長普立茲克與伊州的庇護政策官員正把殺人犯、性犯罪者與綁架犯釋放回社區，危及美國人民的安全。我們要求州長立刻停止這種危險行為，並同意配合ICE對這4000多名非法犯罪移民的拘留要求。這是最基本的常識：刑事外籍人士不應被釋放回街頭再度危害無辜民眾。」

國土安全部表示，其執法優先對象仍為外籍、有犯罪前科者。DHS並在8日推出一個名為「Worst of the Worst」的新網站，提供已被ICE逮捕、並有外籍犯罪紀錄者搜尋資料庫。