波士頓5移民 入籍典禮突被取消 吳弭痛批殘酷

特派員黃惠玲／綜合報導
五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。近日多名移民在法尼爾廳的入籍突遭移民局取消。(路透檔案照)
近日在波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)準備進行入籍宣誓的多名移民，因其原籍國被列為高風險，而遭美國公民及移民服務局(USCIS)突然取消入籍儀式，波士頓市長吳弭(Michelle Wu)對此表達強烈不滿。而類似情況正於全美各地同步發生。

波士頓NBC第10新聞頻道報導，USCIS近期指示員工暫停處理來自19個被視為高風險國家的移民案件，包括阿富汗、古巴、委內瑞拉、海地與索馬利亞等。入籍宣誓是成為美國公民的最後一步。

馬州移民與難民倡議聯盟(MIRA)表示，多位申請人上周四前往法尼爾廳參加宣誓儀式時，被通知因其「原籍國」而無法完成入籍。

MIRA執行長斯威特(Elizabeth Sweet)在聲明中指出：「至少45名由MIRA協助、已歷經繁複審查與測試的申請者受到這項突如其來的政策影響。五人的入籍典禮被臨時取消，另有至少40人面臨程序停擺與未來不確定性。這項決定既殘酷又武斷，讓人失望、沮喪，理所當然也感到憤怒。」

多名收到取消通知的當事人表示，他們僅在USCIS線上系統中看到取消訊息，卻未收到任何進一步說明。協助移民的非營利組織Project Citizenship亦稱，其部分客戶受到波及，並展示了一封官方取消信件。

該組織執行長布瑞斯洛(Gail Breslow)說，有位在美居住超過20年的客戶，上周四抵達公民宣誓會場才被告知無法入籍。「她非常崩潰，也十分焦慮，許多受影響的客戶都是如此。」

波士頓市長吳弭強烈抨擊聯邦政府的新指令，該指令導致多場入籍典禮在波士頓被臨時取消，讓多名綠卡持有人在最後一刻被拒之門外。

吳弭痛批，入籍之路本已漫長艱困，臨陣取消典禮的做法極不人道。她表示：「這些人準備多年，完成所有考試與文件，只剩最後一步成為美國公民。卻在與家人一起前往慶祝時，被當場拒絕，這實在太可怕、太殘酷。尤其這是情發生在象徵自由搖籃的法尼爾廳，一個代表美國立國價值的地方。」

成為美國公民通常需三到五年，包括申請、面談、考試與數百元費用。布瑞斯洛指出，入籍不僅讓人能自由生活與旅行，也賦予投票權與為家人申請移民的權利。

USCIS則表示，此項暫停是為強化審查系統、阻止犯罪者進入美國。USCIS局長艾德洛(Joseph B. Edlow)上周在新聞稿中稱，川普政府上任後即全面強化審查流程，並於亞特蘭大成立新的篩查中心，旨在防止詐騙與威脅進入移民體系。

NBC波士頓已就法尼爾廳的具體事件向USCIS詢問，但截至目前尚未收到回應。

波士頓法尼爾廳是美國最具象徵性的歷史建築之一，在美國獨立運動、民主發展與公共集會...
波士頓法尼爾廳是美國最具象徵性的歷史建築之一，在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的具重要角色。近日多名移民在法尼爾廳的入籍突遭移民局取消。(美聯社檔案照)

移民 波士頓 美國公民

